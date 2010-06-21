دشمن درصدد تغییر الگوی فرهنگی جامعه است/ ساماندهی اتباع بیگانه دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، سرداراسماعیل احمدی مقدم ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی کرمان اظهار داشت: وظیفه نیروی انتظامی حفظ و توسعه نظم و امنیت است و این درحالی است که این مقوله درجهان امروز دارای پیچیدگی های خاصی شده است.

وی افزود: با توسعه تکنولوژی و ابزارهای موجود جرائم نیز پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده بطوریکه اگر قبلا باید نگران سارقانی باشیم که از دیوار بالا می رفتند امروز دغدغه ما سارقانی هستند که با استفاده از ابزار الکترونیک و رایانه اموال مردم را می برند.

وی با اشاره به هجمه های نرم سالهای اخیر گفت: تهدید نرم یکی از ابزارهایی مهمی است که افکار عمومی و هویت جوامع را هدف قرار داده است. اگر دیروز منافقان، دشمنان خائن کشور به شمار می رفتند و روی مردم سلاح می کشیدند و بخاطر اعمالشان منفور بودند امروز با اجرای جنگ نرم برخی افراد که بعضا خودشان هم نمی دانند پیاده نظام دشمنان می شوند و با افتخار عرض اندام می کنند.

دشمن درصدد تغییر الگوی فرهنگی جامعه است

سردار احمدی مقدم خاطرنشان کرد: توسعه فساد بی بند و باری امروز ازطریق انبوه رسانه های مدرن و با روشهای هنری رنگارنگ و جذاب و اثرگذار صورت می گیرد و با این روش دشمن درصدد تسخیر افکار عمومی و تغییر فرهنگ و دیدگاه جامعه است.

وی گفت: این اقدامات فرهنگی از دید دشمن مقدمه اهداف سیاسی است و به همین دلیل روی این هجمه ها سرمایه گذاری می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: دشمن به دنبال این است با تغییر الگوی فرهنگی است و اینکه برخی افراد آرزوهای خود را در خارج از مرزها دنبال کنند و با تغییر الگوهای جامعه دنبال این است که در زمان هجمه های سیاسی این افراد به پیاده نظام آنان تبدیل شوند.

تهدید نرم دو لایه دارد

فرمانده نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: یک سال از جریان فتنه گذشته است این درحالی بود که این جریان مقدمات فتنه را از دهه های قبل مهیا کرده بود، شاید ملت متوجه نشوند که چه خطری متوجه کشور شد اما با همه تلفاتی که این جریان برای کشور داشت اما موجب شد مردم در مقابل این جریانات هوشیار شوند.

احمدی مقدم ادامه داد: اهداف فرهنگی و تهدید های نرم برای دشمن مقدمه ای برای اهداف سیاسی است و باید این مسئله مشخص شود که تهدید نرم دو لایه دارد یکی لایه فرهنگی و لایه دوم امنیتی و اطلاعاتی است در واقع اولی بسترها را فراهم می کند و با سیاه نمایی زمینه فتح سنگر به سنگر را مهیا می کند.



وی با اشاره به تحولاتی که روسیه وآمریکا در قرقیزستان ایجاد کرده اند، گفت: دشمن به دنبال پیاده کردن چنین مدلی در کشور بود اما از این مسئله غافل بود که جنس نظام و مردم ایران با این کشورها متفاوت است و جامعه و نظام نشان داده اند که از این مشکلات ولو با دادن خسارت با موفقیت عبور می کنند.



فرمانده نیروی انتظامی افزود: دشمن مهره هایی را در سالهای گذشته برای جریان فتنه پرورش داده بود در واقع این افراد همان هایی هستند که امروز سایت جرس را در آن سوی مرزها سازماندهی می کنند و متاسفانه این افراد کسانی بودند که در مقطعی در کشور نظریه های مختلف ارائه می دادند و کسی باور نمی کردند این افراد زمانی در جریانی فتنه انگیز وارد شوند اما این افراد در نهایت نقاب خود را برداشتند و حقایق خود را آشکار کردند.



وی افزود: اینها کسانی بودند که می گفتند در کشور توهم توطئه وجود دارد اما خوشبختانه جریان فتنه چهره بخش عمده ای از این افراد را آشکار کرد ومشخص شد این افراد گرگهایی بودند که لباس میش به تن کرده بودند وآنها که امروز نیزچنین تفکراتی دارند و به زبان نمی آورند نفاق بیشتری دارند و باید در مقابل این افراد هوشیار باشیم.



در همه ابعاد باید پیرو خط امام باشیم



سردار احمدی مقدم ادامه داد: امروز اگر پیرو خط امام هستیم باید در تمام جنبه ها پیروی امام راحل(ره) باشیم نه اینکه هرجا به نفع ما بود پیروی کنیم و هرجا که به ضرر ما بود تجاهل کنیم.



وی اضافه کرد: با روی داد جریان فتنه این مسئله مشخص شد که توطئه توهم نبود بلکه یک حقیقت بود و بروز این جریان برخی خلاءهای امنیتی را نیز آشکار کرد و خوشبختانه این خلاءها نیز پر شد.



وی گفت: این افراد زمانی که ما برای کشف توطئه قانون می خواستیم با جنجال آفرینی جلوی آن را می گرفتند و با عنوانهای مختلف جلوی برطرف کردن این خلاها را می گرفتند، اما جریان فتنه با همه خسارتهایش مردم و افکار عمومی را آب دیده کرد و موجب شد این خلاءها نیز کشف و برطرف شوند.



مردم برای دفاع از نظام در صحنه هستند



احمدی مقدم در ادامه افزود: جوان نسل سومی که مدتها در ذهنش فرو کرده بودند دشمن وجود ندارد در یک کارگاه عملی به وضوح دشمنان را دید و درنهایت مردم به صحنه آمدند و از نظام دفاع کردند.



فرمانده نیروی انتظامی افزود: رمز این فتنه تقلب بود اما پس از گذشت یک سال افرادی که مدعی تقلب بودند هنوز یک سند برای ادعای خود نشان نداده اند.



ظرفیتهای جریان فتنه تمام شده است



فرمانده نیروی انتظامی گفت: اگر در سالگرد جریان فتنه هیچ مشکلی پیش نیامد این مسئله را به حساب نظامی کردن جو جامعه نگذارند بلکه به حساب این بگذارند که ظرفیتهای جریان فتنه پایان یافته است و این جریان دیگر قدرت بروز ندارد.



وی افزود: امروز نیز نمی توانیم در مقابل جریانهایی همچون فساد اخلاقی بی تفاوت باشیم، البته نیروی انتظامی تلاش می کند در این میدانها با روشنگری جامعه را هوشیار کند چون فردی که دچار فساد اخلاقی می شود اگر از روز اول پیامدهای آن را می دانست وارد چنین فضایی نمی شد.



وی با تاکید بر مبارزه با فساد اخلاقی افزود: هرچند که دراین زمینه باید کارهای فرهنگی صورت گیرد اما دستگاه های مختلف در این راستا وظایفی دارند و نیروی انتظامی نیز در همین چارچوب از جامعه دفاع خواهد کرد.



کنترل مرزها تاثیر مستقیم در امنیت کرمان دارد



احمدی مقدم درخصوص فعالیتهای نیروی انتظامی در شرق کشور ادامه داد: نیروی انتظامی در شرق کشور علاوه به فعالیتهای مستمر خود در سایر نقاط کشور سه ماموریت دارد که یکی کنترل مرزها دیگری مقابله با قاچاق مواد مخدر و سومین مورد ساماندهی اتباع بیگانه است.



وی اضافه کرد: با کنترل مرزها از سیستان تا زابل شاهد تاثیر چشمگیر آن در شمال استان کرمان هستیم و قاچاق مواد مخدر در برخی مناطق استان کرمان کاهش یافته است و امیدواریم با تکمیل افزایش کنترل مرزهای شرقی در جنوب استان کرمان نیز بزودی شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر باشیم.



ساماندهی اتباع بیگانه با جدیت دنبال می شود



احمدی مقدم درمورد اتباع بیگانه نیز افزود: نیروی انتظامی در یک مقطه گام مهمی و قاطعی در برخورد با این پدیده برداشت اما به دلیل اینکه بستر فراهم نبود قرار شد این مسئله با ساماندهی بیشتری دنبال شود چون ظاهرا در برخی جهات به نیروی کار خارجی نیاز داریم چون زمانی که برخورد قاطع کردیم برخی از کارها روی زمین ماند.



افراد تحصیل کرده پسته رفسنجان را جمع نمی کنند



وی گفت: اینطور نیست که دو میلیون کار توسط اتباع خارجی اشغال باشد و در صورت رفتن آنها نیروی کار داخلی جایگزین شود زیرا اکثر افراد تحصیل کرده ما بیکار هستند و این افراد نمی روند پسته باغهای رفسنجان را جمع آوری کنند در هر حال تصمیم در سطح ملی در این خصوص هر چه باشد در این راستا تمام سعی خود را خواهیم کرد.



برای توسعه جنوب کرمان باید امنیت افزایش یابد



وی درخصوص امنیت در استان کرمان نیز گفت: چند سال پیش 60 درصد از نا امنی های کرمان متعلق به جنوب کرمان بود اما امروز شاهد هستیم 92 درصد نا امنی ها به جنوب کرمان برمی گردد اما این مسئله به دلیل افزایش میزان ناامنی در شهرستانهای جنوبی کرمان نیست بلکه به دلیل کاهش ناامنی در شمال کرمان است.



وی افزود: به گفته بسیاری از مسئولان شهرستانهای جنوبی کرمان میزان امنیت در این شهرستانها نیز در مقایسه با گذشته 50 درصد افزایش یافته است.



وی با اشاره به لزوم توسعه یافتگی این مناطق گفت: قسمتی از عقب ماندگی این مناطق بخاطر ناامنی است و باید درهمین راستا آنجا را امن کنیم که در این راستا همه باید کمک دهند.

دراین مراسم از زحمات سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده سابق نیروی انتظامی استان کرمان تقدیر شد وسردار حسین چناریان به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی کرمان معرفی شد.