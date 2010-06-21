بازاریابی آثار تولیدی و تجاری سازی محصولات خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرالله شمقدری عصر دوشنبه در بازدید از قسمت های مختلف خانه ملک افزود: تولید صنایع دستی و حرفه های وابسته به آن در خراسان رضوی از دیرباز سابقه داشته و یکی از هنرهای بومی استان محسوب می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل تابستان باید نسبت به حضور دانش آموزان و دانشجویان در کلاس های تخصصی و غنی سازی اوقات فراغت آن ها و آموزش نیروهای جوان و هنرمند در استان اقدام شود.

شمقدری خاطرنشان کرد: با هم افزایی و همکاری با سایر دستگاه ها مثل آموزش و پرورش نسبت به در اختیار قراردادن فضاهای آموزشی در تابستان جهت آموزش نیروهای علاقمند می توان گام مثبتی در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان برداشت.

وی تصریح کرد: باید نسبت به بازاریابی آثار تولیدی و تجاری سازی محصولات تولید شده در بازارهای داخلی و خارجی اقدام کرد.

وی در پایان گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود در صنایع دستی و کارگاه های مستقر در خانه ملک استفاده شود.