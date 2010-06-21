به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی پس از دیدار با حبیب کاشانی در مورد این جلسه گفت: خبر خاصی نبود و تنها صحبتهای‌مان را مطرح کردیم. در مجموع جلسه خوبی بود.

وی در پاسخ به این سوال که "در پرسپولیس می مانید یا نه؟"، اظهار داشت: معلوم نیست. قرار است ظرف 24 ساعت آینده در این مورد تصمیم گیری کنم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: در نشست امروز مسئولان باشگاه شرط و شروطی داشتند و طبیعی است که من هم به عنوان بازیکن آزاد شرایطم را با آنها در میان گذاشتم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا این شرایط مالی است؟"، گفت: نه به این شکل که شما مطرح می­کنید. من با پرسپولیس مشکل مالی ندارم. کاشانی هم حرفی در این مورد نزد. من همیشه با کمترین توقع مالی در پرسپولیس بازی کرده‌ام. باور کنید در این جلسه در مورد همه مسائل صحبت کردیم به غیر از مسائل مالی.

خلیلی در این خصوص اضافه کرد: به هرحال یک سری مسائل هست که هنوز روشن نشده است. یعنی نتوانستیم به طور کامل به توافق برسیم. اگر ظرف 48 ساعت آینده نتوانیم به توافق برسیم، در مورد پیشنهادهای تیم­های دیگر فکر می­کنم.

وی با بیان اینکه چند پیشنهاد خارجی دارد اما خانواده­اش ترجیح می­دهند در یک تیم تهرانی بازی کند، افزود: امیدوارم با پرسپولیس به توافق برسم اما اگر نشد برای جدایی از این تیم و حضور در تیم­های دیگر از هواداران رخصت می­خواهم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: خاطرات خوبی از حضور در پرسپولیس دارم و مدیون هواداران پرسپولیس هستم. بهترین خاطرات فوتبالی­ام را با این تیم دارم امیدوارم همه شرایط برای حضور دوباره­ام فراهم شود.