همه مصدومان پرسپوليس به ديدار فولاد مي رسند بجز انصاريان

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم فوتبال پرسپوليس عصر ديروز در ديداري تداركاتي موفق شد تيم فوتبال شهاب زنجان را شكست دهد. در اين ديدارچند بازيكن اين تيم به علت مصدوميت حضور نداشتند.

فريد زرينه پزشك تيم فوتبال پرسپوليس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن تاييد اين خبردرمورد آخرين وضعيت بازيكنان مصدوم اين تيم گفت : درحال حاضر حسن خانمحمدي ، داود فنايي، علي انصاريان و سامبوچي جو دچار مصدوميت هستند كه با توجه به روند بهبودي آنها تصورمي كنم همه آنها به ديدار با فولاد خواهند رسيد اما وضعيت علي انصاريان به طور كامل مشخص نيست. اين بازيكن از ناحيه كشاله پشت پا دچارمصدوميت شده و به احتمال فراوان در ديدار مقابل فولاد غايب خواهد بود.

زرينه درمورد بازيكنان ديگراين تيم گفت : رضا جباري و عليرضا امامي فر دو بازيكن مصدوم تيم بودند كه از ديروز تمرينات جدي شان را با ساير بازيكنان آغاز كردند و درحال حاضربازيكن مصدوم ديگري نداريم.