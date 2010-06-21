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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۴۴

تردد خودروهای بدون مجوز در اطراف حرم مطهر رضوی ممنوع شد

تردد خودروهای بدون مجوز در اطراف حرم مطهر رضوی ممنوع شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور مشهد گفت: همزمان با اجرای طرح ترافیک در مشهد از فردا تردد خودروهای بدون مجوز در اطراف حرم مطهر رضوی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ علی اصغر اسماعیلی عصر دوشنبه در نشست خبری اطلاع رسانی طرح محدودیت ترافیک تابستان در مشهد مقدس افزود: طرح محدودیت ترافیکی هسته مرکزی شهر و خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی از فردا در مشهد اجرا می شود و تردد وسایل نقلیه بدون مجوز در آن ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور مشهد همچنین حضور نیروهای محسوس و نامحسوس راهنمایی و رانندگی در هنگام اجرای طرح محدودیت ترافیکی مشهد خبر داد.
 
وی با اشاره به اینکه خودروهای اضطراری همچون آمبولانس و آتش نشانی می توانند بدون داشتن مجوز در محدوده طرح تردد کنند، اظهار داشت: نیروهای محسوس و نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد از ساعت 8 صبح تا 21.30 دقیقه در صورت مشاهده خودروهای فاقد مجوز از تردد آنها جلوگیری می کنند.
 
اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر این در برخی از زمانها همچون نمازهای یومیه که ورود زائرین و مجاورین به حرم بیشتر می شود، در صورت تکمیل ظرفیت پارکینگ های حرم مطهر ناچار هستیم تا از ورود کلیه خودروها حتی خودروهای دارای مجوز به داخل طرح جلوگیری کرده و تنها به خودروهای عمومی اجازه تردد بدهیم تا از گره خوردن ترافیک جلوگیری شود.
 
وی افزود: با توجه به اینکه در ایام تابستان تعداد خودروهای مشهد به واسطه ورود زائرین افزایش چشمگیری پیدا می کند از کلیه شهروندان درخواست می شود تا با رعایت قوانین و مقررات مسئولان را در اجرای طرح ترافیک یاری کنند.
کد مطلب 1104991

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