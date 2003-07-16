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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۴:۳۹

همزمان با روز بهزيستي و تامين اجتماعي

كلينيك مشاوره و روان شناسي دانشگاه الزهرا افتتاح شد

كلنيك مشاوره و روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا،امروز با حضور دكتر زهرا رهنورد ، اعضاي هيات علمي دانشگاه و جمعي از دانشجويان در ساختمان 16 آذر افتتاح شد.

 به گزارش خبر نگار دانشگاهي "مهر"، دكتر زهرا رهنورد رئيس دانشگاه الزهرا در  مراسم افتتاح اين كلينيك گفت:" در حال حاضراستراتژي دانشگاه با افتتاح اين كار مشاركتي ، بهره مند كردن محيط اطراف " دهكده دانشگاه "از امكاناتي است كه 4300 دانشجو مي توانند ارائه دهند.  هدف اين است كه  از لحاظ فرهنگي ؛  امكانات علمي و دانشگاهي خود را به محيط خارج از آن انتقال دهيم تا محيط اطراف نيز از آن بهره مند شود."

وي افزود:" تلا ش ما براي ورود به عرصه هاي ملي و بين المللي است كه امروز اولين گام آن برداشته شد."

دكتر زندي پور ، رئيس كلينيك مشاوره دانشگاه الزهرا نيز در اين مراسم گفت:" تاسيس اين مركزاز 6 سال پيش همزمان با       پذ يرش اولين دوره از دانشجويان كارشناسي ارشد شروع شد  و هدف از آن نيز پيوند دادن مردم با دانشجويان رشته روانشناسي است تا اين دانش در سطح جامعه به مرحله كاربردي خود برسد."

وي توضيح داد:" اين كلنيك سازماني غير دولتي( N.G.O  ) است. در عين حال با ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي  به دانشجويان ، در واقع در صدد بهره وري از مهارت وهمچنين افزايش  كار ورزي آنان هستيم. متاسفانه دانشجويان ما با كمبود اينگونه موارد در جامعه روبرو هستند."
 همچنين دكتر سيف، رئيس دانشكده علوم تر بيتي و روان شناسي گفت:" خد مات كلينيك شامل مواردي از جمله حل مسائل خانواده و ازدواج، مسائل حقوقي ، اختلالات روانپزشكي ، مدد كاري اجتماعي ، مشاوره سازماني ، آموزش مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي صحيح و ... است".

کد مطلب 11050

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