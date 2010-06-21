راه اندازی 362 مدرسه قرآن در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر دوشنبه در همایش مدیران و معاونان پرورشی ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق مازندران در اردوگاه دانش آموزی مازندران در مشهد افزود: این مدارس بر اساس استاندارد مدارس قرآن کشور در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ایجاد می شود.

وی خاطر نشان کرد: دستورالعمل راه اندازی 10 هزار مرکز دارالقرآن آموزشگاهی و مدرسه قرآن در سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی مدارس قرآن در راستای توسعه، گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان سراسر کشور صورت می گیرد تصریح کرد: فعالیت این کلاسها در شیفت بعد از ظهر مدارس پیش بینی شده است.

فرهودی بیان داشت: تلاش برای انس بیشتر با قرآن کریم و ارتقاء سطح آموزش عمومی دانش آموزان سراسر کشور، تقویت بنیه اعتقادی و رفتاری دانش آموزان و غنی سازی آنان در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن و جذب حداکثری دانش آموزان و مشارکت آنان در توسعه و تعمیق قرآن و مفاهیم غنی آن از اهداف تشکیل مدارس قرآن در سراسر کشور است.

وی یادآور شد: در هر منطقه، مرکز دارالقرآن الکریم به عنوان محور در نظر گرفته شده و شیفت بعد از ظهر مدارسی که از امکانات لازم برخوردار هستند به عنوان شعبه ای از این مراکز فعالیت که به این مدارس شعبه دارالقرآن یا مدارس قرآن اطلاق می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه مجوز راه اندازی شعب دارالقرآن پس از بازدید یا تایید دارالقرآن منطقه از سوی رئیس یا معاون پرورشی منطقه صادر خواهد شد افزود: مسئولیت اجرای طرح در مناطقی که فاقد دارالقرآن می باشند به عهده کارشناسی قرآن و معارف اسلامی معاونت پرورشی منطقه است.

فرهودی مدت زمان اجرای برنامه توسعه مدارس قرآن در مازندران که شامل شناسایی مدارس مناسب طرح، پیشنهاد اداره منطقه به شورای دارالقرآن استان، بررسی و تایید شورای دارالقران استان، برگزاری جلسات توجیهی و تصویب در شورای آموزش و پرورش استان می باشد را تا اول مهرماه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ها، مواد درسی، ثبت نام و به کارگیری مربی و مدرس و اتمام دوره بر اساس برنامه های مصوب مرکز دارالقرآن در سه ترم و تابع ضوابط خواهد بود اظهار داشت: مدارس قرآن مجاز به تشکیل کلاس های آموزش قرآن کریم نظیر روخوانی، روان خوانی و مفاهیم و تجوید عمومی مجموعا 45 ساعت در هفته خواهند بود.

به گفته فرهودی، کلیه دوره های مدارس قرآن، عمومی محسوب شده و علاقه مندان برای ادامه دوره ها می توانند در مراکز دارالقرآن دوره های تکمیلی را بگذرانند.

وی یادآور شد: هزینه مربوط به این مراکز را از محل اعتبارات اداره کل آموزش و پرورش استان، اعتبارات فعالیت های قرآنی وزارت آموزش و پرورش و درآمدهای حاصل از کمک های مردمی و ارائه خدمات دارالقرآن تامین خواهد شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه این مدارس دارای چارت مجزای مدیر، مدرس، سرایدار و جاری بوده اظهار داشت: هزینه یک مدرسه دارالقرآن به طور متوسط در ماه 10 میلیون و 300 هزار ریال برآورد شده است.