شرکتهای فعال زنجانی در نمایشگاه سلیمانه 70 درصد یارانه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حمید صدری ظهر دوشنبه با اعلام برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت استان کردستان در سلیمانیه عراق از دوم تا ششم تیرماه 89 افزود: براساس موافقت سازمان توسعه تجارت ایران ، شرکتهای مشارکت کننده در نمایشگاه مذکور مشمول دریافت 70 درصد یارانه نمایشگاهی خواهند شد.

وی ادامه داد: متقاضیان مشارکت در نمایشگاه جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 09181710966 و 3229464-0871 با شرکت نمایشگاه های بین المللی استان کردستان تماس گیرند.

صدری همچنین به انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال 1389 اشاره کرد و افزود: کلیه فعالان ، تجار و بازرگانان می توانند جهت ثبت نام الکترونیکی به آدرس www.tpo. ir سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را توسط نماینده تام الاختیار به دبیرخانه مستقردر سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کنند.