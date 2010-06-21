برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز تکلیف شرعی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احمد عجم عصر دوشنبه در جلسه ستاد بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: هرچند اساس کار پیشگیری از تخلف است اما مسئولان امر باید در صورت بروز تخلف با قدرت قانون را اجرا کنند و به نفع هیچکس قانون را زیر پا نگذارند فقط در مواقعی که منافع مردم به مخاطره بیفتد با رعایت انصاف و ایجاد آرامش در مسیر مردم حرکت خواهیم کرد.

استاندار قزوین بر اطلاع رسانی صحیح و مناسب از تصمیمات دولت در جهت برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تاکید کرد و افزود: تعیین محدودیتها و موانع و مواردی که نقص قانونی وجود دارد، تدوین ضوابط و مقررات یکپارچه برای برخورد با تخلف، همکاری تمامی دستگاه های مربوطه و جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن از موارد است که باید لحاظ شود.

استاندار قزوین با اشاره به استمرار برخورد با تخلفات ساخت و ساز افزود: بروز هرج و مرج و بی قانونی، تجاوز به عرصه های ملی و شهرها از جمله عواقب ساخت و سازهای غیر مجاز است که سیمای شهرها را نیز به هم می ریزد بنابراین باید از این گونه اقدامات در داخل و حاشیه شهرها جلوگیری شود.

وی داشتن وحدت رویه در جلوگیری و برخورد با تخلفات را مهم دانست و اظهار داشت: در روستاها بخشداران و دهیاران و در شهرها نیز شهرداران و.ظیفه دارند با این مسئله مقابله کنند و هر جا که زیاده خواهی و منفعت طلبی دیده شد با استفاده از اختیارات قانونی دستگاه ها موضوع را پیگیری کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: باید منابع طبیعی را برای نسل های آینده حفظ کنیم و با اعمال ساز و کار مناسب و قانونی و رعایت همه ضرورت هایی که در حفظ منابع طبیعی باید ملاحظه شود ساخت و سازها را سامان دهیم.

صادق پور مهدی معاون عمرانی استانداری قزوین هم در این جلسه گفت: با تصمیمات کارشناسی، منسجم و قاطعانه باید با زمین خواران برخورد و از ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم.

وی افزود: برای ریشه کن شدن این معضل می بایست همه دستگاه ها از وظایف خود مطلع شوند و از طریق شهرداران، بخشداران و دهیاران جلوی تخلفات را بگیرند.

معاون عمرانی استانداری یادآور شد: برخی ساخت و سازهای غیر مجاز توسط افراد ضعیف انجام می شود اما بیشتر آنها توسط افراد زیاده خواه صورت می گیرد که باید ابتدا زمین خواران استان را شناسایی و معرفی و با آنها قاطعانه برخورد کنیم.

وی تصریح کرد:تصمیم گیری های همه جانبه و حل ریشه ای معضلات و مشکلات در این زمینه موجب توسعه متوازن و ساخت و ساز ضابطه مند در استان خواهد شد.

پورمهدی اظهار داشت: با مشارکت همه جانبه دستگاه ها و مسئولان مربوط باید در کمسیون ماده 99 و 100 از برخورد سلیقه ای پرهیز شود و شهرداران استان نیز به این مساله توجه و نظارت داشته باشند.

در این جلسه فرمانداران نیز درخصوص راه های پیشگیری و مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز دیدگاههای خود را مطرح کردند.