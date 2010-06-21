250 بوستان معرفت در همدان فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام احد آزادیخواه بعد از ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که به مناسبت ساروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: از این تعداد 200 مرکز با عنوان بوستان‌های معرفت برای سنین هشت تا 13 سال و 50 مرکز ویژه نیز با خصوصیات منحصر به فرد فعال می‌شود

وی غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را امری ضروری عنوان و اضافه کرد: لازم است در ایام تابستان برنامه های مناسب و هدفمندی برای جوانان و نوجوانان برگزار شود.

حجت الاسلام احد آزادیخواه با اشاره به اینکه نوع نگاه به سازمان تبلیغات اسلامی در مورد وظایفش، اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ دینی است، افزود: مربیان هسته های فرهنگی که در ایام تابستان در استان همدان فعالیت آنها شدت می یابد از تحصیلکرده های حوزه علمیه قم هستند.

وی از نشریه نویسی در هسته های فرهنگی سخن گفت و افزود: برنامه های هسته های فرهنگی برای گروه های سنی 13 تا 22 سالبرنامه ریزی شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان در ادامه به استمرار فعالیت های هسته های فرهنگی در استان همدان اشاره کرد و افزود: مربیان این هسته های فرهنگی موظف به ارتباط گیری با دانش اموختگان خود در طول سال هستند.

وی سایت تبیان را غنی‌ ترین سایت در حال فعالیت کشور دانست و گفت: این سایت به عنوان یکی از سایت‌های پربیننده در امر تبلیغ دینی فعالیت‌های بسیار غنی در امر دین و اطلاع‌رسانی دینی داشته است و با توجه به آثار مثبت سایت تبیان سازمان تبلیغات، اداره کل استان همدان نیز در چند روز آتی سایت تبیان استان را با همان رویکرد تبلیغی تأسیس و راه‌ اندازی می‌کند.