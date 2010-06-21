تحریمها تاثیری بر روند افزایشی صادرات و واردات نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، اردشیر محمدی عصر دوشنبه در بازدید از گمرکات گیلان با اعلام این خبر افزود: در دو ماهه نخست امسال هشت میلیارد و 399 میلیون دلار واردات و چهار میلیارد و 530 میلیون دلار صادرات داشتیم.

وی اظهار داشت: واردات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 19درصد و صادرات 33 درصد رشد یافته است.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به شواهد، امسال واردات نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش نخواهد داشت بلکه پیش بینی می شود از 55.5 میلیارد دلار پارسال، به مرز 60 میلیارد دلار برسد.

وی گفت: صادرات کشور نیز پارسال 25 میلیارد و 500 میلیون دلار بود که انتظار داریم امسال از مرز 30 میلیارد دلار نیز بگذرد.

محمدی اظهارداشت: در ترانزیت نیز پارسال هفت میلیون تن کالا ترانزیت شد که امسال به بیش از هشت میلیون تن خواهد رسید.

وی گفت: با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه استراتژیک، تحریم در واقع به ضرر خودشان تمام می شود و برایشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

اصلاح قانون امور گمرکی 70 درصد مسیر را طی کرده است

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران همچنین در خصوص اصلاح قانون امور گمرکی افزود: اصلاح قانون امور گمرکی به عنوان یکی از طرحهای مهم گمرک کشور، 70 درصد مسیر را طی کرده است.

وی با اشاره به اینکه 40 سال از عمر قانون امور گمرکی می گذرد بر لزوم بازنگری این قانون به منظور ارائه خدمات به روز و مناسب تر به مشتریان تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: مراحل اصلاح این قانون پس از کار سنگین کارشناسی و نظرخواهی از ذینفعان در دولت نهم به تصویب رسید و برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 162 ماده قانون باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، پیشنهاد کردیم که در مرحله نخست با اصل 85 موافقت شود که خوشبختانه مجلس با این اصل موافقت کرد.

محمدی متذکر شد: با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات موجود برای خدمات گیرندگان رفع شده و زمینه اجرای فناوری نوین و کنوانسیون های بین المللی، تجارت الکترونیک، ترخیص فوری و حسابرسی پس از ترخیص و شیوه های نوین و کارآمدتر برای مقابله با قاچاق فراهم می شود.