به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدحسین یزدانپناه ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژههای عمرانی شرکت آب منطقهای قزوین گفت: با اطلاعرسانی مناسب از طریق رسانههای گروهی لازم است مردم را در جریان کارهای انجام شده و طرحهای مهم در دست اجرا قرار داده و زمینه فرهنگسازی و مشارکت آنها را در صرفهجویی و مصرف بهینه آب فراهم کنید
وی افزود: تعامل منطقی مدیران دستگاههای اجرایی با سازمان بازرسی کل کشور و در نتیجه شناسایی آسیبها، موانع و اصلاح رفتارهای سازمانی موجب میشود تا مردم اجرای عدالت را در همه دستگاهها احساس کنند و از خدمات دولت بهره مند شوند.
مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآور شد: مدیران سرمایههای نظام هستند و هدف اصلی سازمان بازرسی کمک به مدیران برای رفع نقاط ضعف در دستگاههای اجرائی و حفظ جایگاه مسئولان دستگاههای اجرایی است.
یزدانپناه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ریزیهای خوبی که در بخش آب شرب، کشاورزی و صنعت استان صورت گرفته و همچنین خدمات ارائه شده و در حال ارائه، موفقیت بیش از پیش این شرکت را در راستای ارتقای سطح کارآمدی دستگاه و ارتقای خدماترسانی و جلب رضایت مردم که جلب رضایت خداوند است، آرزومندیم.
در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: دیدگاههای ارزشمند، منصفانه، شفاف و آینده نگرانه مدیریت و کارشناسان اداره کل بازرسی استان که با بررسی مشکلات و رهنمودهای لازم درصدد ارتقای کارآمدی دستگاههای اجرایی هستند، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.
نظر شما