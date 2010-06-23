به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمدحسین یزدان‌پناه ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه‌های عمرانی شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: با اطلاع‌رسانی مناسب از طریق رسانه‌های گروهی لازم است مردم را در جریان کارهای انجام شده و طرح‌های مهم در دست اجرا قرار داده و زمینه فرهنگ‌سازی و مشارکت آنها را در صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب فراهم کنید



وی افزود: تعامل منطقی مدیران دستگاه‌های اجرایی با سازمان بازرسی کل کشور و در نتیجه شناسایی آسیب‌ها، موانع و اصلاح رفتارهای سازمانی موجب می‌شود تا مردم اجرای عدالت را در همه دستگاه‌ها احساس کنند و از خدمات دولت بهره‌ مند شوند.



مدیرکل بازرسی استان قزوین یادآور شد: مدیران سرمایه‌های نظام هستند و هدف اصلی سازمان بازرسی کمک به مدیران برای رفع نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرائی و حفظ جایگاه مسئولان دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه با برشمردن برنامه‌های اداره کل بازرسی استان قزوین در زمینه نظارت بر پروژه‌های عمرانی این استان، برای کمک به پیشرفت پروژه‌ها و برطرف کردن موانع و مشکلات احتمالی و پیش رو اعلام آمادگی کرد.



یزدان‌پناه خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه ‌ریزی‌های خوبی که در بخش آب شرب، کشاورزی و صنعت استان صورت گرفته و همچنین خدمات ارائه شده و در حال ارائه، موفقیت بیش از پیش این شرکت را در راستای ارتقای سطح کارآمدی دستگاه و ارتقای خدماترسانی و جلب رضایت مردم که جلب رضایت خداوند است، آرزومندیم.



در ادامه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: دیدگاه‌های ارزشمند، منصفانه، شفاف و آینده‌ نگرانه مدیریت و کارشناسان اداره کل بازرسی استان که با بررسی مشکلات و رهنمودهای لازم درصدد ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی هستند، بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.

کیومرث دانشجو افزود: هیچ فاصله ‌ای بین همکاران این شرکت و دستگاه نظارتی وجود ندارد و لازم است همکاری و تعامل بین دو دستگاه اجرایی و نظارتی در راستای ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌ها این شرکت افزایش یابد.

وی یادآور شد: ما حضور دستگاه نظارتی را ارزشمند می‌دانیم و با مغتنم شمردن حضور کارشناسان و بازرسان در نظارت بر امور و بهره‌گیری از نظرات و راهنمایی‌های ایشان، شاهد تحول و پیشبرد اهداف خواهیم بود.

در ادامه مدیرکل بازرسی استان به همراه مدیرعامل و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای قزوین از طرح‌های سیستم انحراف آب سد نهب، کانال 7.5 کیلومتری تغذیه مصنوعی تاکستان، طرح تغذیه مصنوعی دلیچای و مرمت و بازسازی کانال‌های شبکه آبیاری دشت قزوین بازدید کردند.