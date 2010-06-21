تعطیلی قبرستانهای داخل شهر قم مد نظر اداره اوقاف است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا ناظمی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از آن جا که قم شهری مقدس است مردم آرزو دارند در نزدیکترین مکان نسبت به حضرت معصومه(س) دفن شوند و همین دلیل تقاضا برای تدفین در داخل شهر بسیار بالا است.
وی ادامه داد: ظرفیت اکثر امامزادههای داخل شهر در حال تکمیل شدن است و از مردم خواستهایم که دیگر برای دفن اموات خود مراجعه نکنند ولی باز هم شاهد حضور و اصرار مردم و مسئولین برای دفن امواتشان در قبرستانهای امزادهها هستیم.
ناظمی گفت: خود ما هم تمایلی به حفظ این قبرستانها نداریم چرا که سالیانه هزینه بسیاری جهت سم زدایی قبور و دیگر امور باید پرداخت کنیم، ولی اصرار مردم مانع میشود. برای مثال در همان 5 قبرستانی که تعطیل شد ولی عدهای در آنها قبر داشتند حاضر به پذیرش قبر معادل نیستند و در مکانهایی که خواستهایم جلوی تدفین را بگیریم کار به برخورد فیزیکی کشیده است.
وی افزود: شورای تأمین استان هر وقت حکم تعطیلی را صادر کند ما همکاری کامل را انجام خواهیم داد.
پنج میلیارد برای نوسازی مساجد و بقاع متبرکه
ناظمی خاطرنشان کرد: با تلاشی که در سال گذشته انجام شد یک میلیارد و 400 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و دولتی برای بقاع متبرکه و مساجد هزینه شد و تمامی این اعتبارات در سال گذشته جذب و استفاده شده است.
وی در خصوص اعتبارات سال 89 نیز اظهار داشت: برای بودجه سال جدید نیز مبلغ 5 میلیارد تومان برای ساماندهی و بهسازی مساجد و بقاع متبرکه اختصاص دادهایم.
احیای موقوفات ، احیای انسانیت و انسانها است
ناظمی اظهار داشت: به منظور حفظ نیت واقف و عمل کردن بر اساس آن تمام تلاش خود را برای احیاء موقوفات انجام میدهیم.
وی احیای موقوفات را به منزله احیای انسانیت و انسانها دانست و ادامه داد: اگر موقوفهای که با نیت کمک به فقرا وقف شده است به درستی و در مسیر خود استفاده شود از عوایدش انسانی که به هر دلیلی از لحاظ مالی زمین خورده است استفاده میکند و در واقع به نوعی زندگیاش احیا میشود.
ناظمی با بیان این که با روند موقوفهخواری پیش از انقلاب با پیروزی نهضت دینی مردم برخورد شد اظهار داشت: به منظور احیای موقوفات به تمامی مستأجرین املاک وقفی گفتهایم نسبت به سند اجاره خود اقدام کنند چرا که بر اساس باور علمای شیعه اگر کسی نسبت به اجارهنامه موقوفهای که از آن استفاده میکند اقدام نکند عملش در واقع حکم موقوفه خواری را دارد.
کمکهای اوقاف بستگی به نیت واقف دارد
وی در رابطه با معیار اوقاف برای کمک به برنامهها و امور مختلف گفت: در این زمینه که به چه کسی کمک شود یا نه معیار ما نیت واقف است و به طور مثال اگر شما برای امام حسین(ع) برنامه داشته باشید ما میتوانیم کمک کنیم چون موقوفههای فراوانی در این زمینه وجود دارد اما برای عزای حضرت زهرا تنها 3 موقوفه در قم وجود دارد.
در مقابل تصرف موقوفات توسط دستگاههای دولتی میایستیم
ناظمی اظهار داشت: هر کجا یک طرح عمرانی با موقوفهای برخورد داشته باشد از شهرداری میخواهیم معادل قیمت کارشناسی هزینه آن را بدهد.
وی با بیان این که روگذر ورودی جاده اراک موقوفه است خاطر نشان کرد: ما مخالف توسعه شهر نیستیم اما به جد در مقابل تصرف موقفات خواهیم ایستاد.
ناظمی در خصوص موضعگیری رسانههای استان در قبال مواردی که دستکاهها موقوفات را تصرف میکنند از آنها در خواست کرد نسبت به مسئله وقف حساسیت بیشتری داشته باشند و بهجای فشار به سازمان اوقاف از دستگاهها بخواهند که معادل موقوفه را بدهند.
وی خاطر نشان کرد: همکاری دستگاههای دولتی در زمینه موقوفات بسیار نامطلوب است و ما از ادارات توقع داریم هر چه سریعتر نسبت به اجاره نامه ملک وقفی خود اقدام کنند.
حضور هزار دانشآموز پسر در برنامههای اوقاف
وی در خصوص فعالیتهای این اداره در ایام تابستان اظهار داشت: امسال هزار دانش آموز پسر در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در 5 پایگاه و 12 امامزاده ، هزار و 800 ساعت آموزش قرآن و مباحث عقیدتی و 900 ساعت آموزشی و پرورش و ورزشی را طی میکنند.
وی ادامه داد: در هر پایگاه 4 مربی و چند عامل اجرایی به دانش آموزان خدمت رسانی میکنند و امیدواریم به این ترتیب زمینه استفاده مطلوب از اوقات فراغت فراهم شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: یکی از مشکلات ما بحث دفن اموات در جوار امامزادگان است و در صورت دستور شورای تأمین استان برای تعطیلی آنها هماهنگی کامل را به عمل خواهیم آورد.
