تنظیم مناسب روابط کارگر و کارفرما عامل مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، حجت الاسلام محسن کازرونی بعداز ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از اداره کل کار و تامین اجتماعی غرب استان تهران گفت: اشتغال و تامین معیشت حلال جوهر انسان و یک عمل عبادی در نزد خداوند است.



امام جمعه شهرستان کرج افزود: تنظیم روابط کار در جامعه امر بسیار حساس و ظریفی است و در صورت عدم مدیریت صحیح این امر در جامعه منجر به تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان، ایجاد بی عدالتی و ظلم در جامعه انسانی خواهد شد.

وی تنظیم مناسب روابط کارگر و کارفرما را از سوی ادارات کار و امور اجتماعی عامل مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما و ایجاد تعادل بین آن در محیطهای کارگری و واحدهای تولیدی از افزایش آسیبهای اجتماعی می کاهد.

عضو خبرگان رهبری اشتغال را یک امر مهم و اساسی عنوان کرد و افزود: ساماندهی و ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری باعث ایجاد سلامت فکری و جسمی افراد، تحکیم بنیان خانواده ، جلوگیری از معضلات و مفاسد اجتماعی می شود.

امام جمعه کرج با اشاره به ایجاد کار و اشتغال در جامعه به خصوص در این منطقه که به تعبیر مقام معظم رهبری ایران کوچک است، بیان کرد: با توجه به تصویب استان البرز و گستردگی این منطقه امید است نسبت به ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری گامهای اساسی برداشته شود.

کازرونی با اشاره به مهاجرپذیری شهرستان کرج و پیامدهای مثبت و منفی آن افزود: در این راستا با مدیریت صحیح باید مهاجرتها را به فرصت تبدیل کرد.



عضو خبرگان رهبری در پایان این بازدید از تلاشها و زحمات میراحد حسینی مدیر کل کار واموراجتماعی غرب استان تهران در راستای ارتقا کیفیت روابط کارگر و کارفرما، تسهیل امر اشتغال و اقدامات موثر عمرانی در زمینه ایجاد مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران در منطقه قدردانی کرد.