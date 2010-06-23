تفکیک حسابهای بخش تعاون در اقتصاد تا یک ماه آینده

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر به آخرین اقدامات صورت گرفته برای محاسبه سهم واقعی بخش تعاون اشاره کرد و گفت: با تفاهم نامه ای که بین وزارت تعاون و مرکز آمار ایران به امضاء رسیده بود، اقدامات اولیه صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی تعاونی های وزارت تعاون با اعلام اینکه در این رابطه برآوردهایی صورت گرفته است، اظهار داشت: از طریق روشهای علمی، قرار است سهم واقعی تعاونی ها در اقتصاد ملی روشن شود.

غریب رضا ادامه داد: در این زمینه برای محاسبه سهم واقعی و عملکرد مالی تعاونی ها در اقتصاد، کارگروه مشترک از مدلهای اقتصادی برای روشن شدن ارزش تولید تعاونی ها استفاده می کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته انتظار می رود نتایج عملکرد تعاونی ها در اقتصاد تا یکماه آینده مشخص شود.

به گزارش مهر، از سال گذشته تاکنون وزارت تعاون با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاههای مرتبط طرحی را دنبال می کند که از این طریق وضعیت عملکرد مالی و حسابهای بخش تعاون از دو بخش دولتی و خصوصی مشخص و جدا می شود.

بر اساس این گزارش، تاکنون نشست ها و جلسات فرعی زیادی بین کارشناسان وزارت تعاون و مرکز آمار ایران برگزار شده است که اخیرا با برگزاری دو جلسه، نشست های رسمی نیز آغاز شده است.

سهم تعاونی ها در آخرین برآوردها هم اکنون تا 7 درصد تخمین زده می شود که بخش تعاون برای دستیابی به هدف اصل 44 تا پایان سال 93 نیاز دارد علاوه بر توسعه عملکرد تعاونی ها در اقتصاد، سهم واقعی خود را نیز بداند.