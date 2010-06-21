اتحاد ملی فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است / علاوی بر طبل توخالی می کوبد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، "هادی العامری" با توصیف پافشاری فهرست العراقیه بر تشکیل دولت به کوبیدن بر طبل توخالی احتمال داد پستهای کلیدی براساس سهمیه بندی توزیع شود.



العامری تصریح کرد: با تشکیل اتحاد ملی، نقشه توزیع پستهای اساسی بر اساس واگذاری پست نخست وزیری به اتحاد ملی به عنوان فراکسیون اکثریت، ریاست جمهوری به کُردها و ریاست پارلمان به العراقیه مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: اتحاد ملی همچنان فراکسیون اکثریت پارلمان به شمار می رود، هر چند از سوی هیچ طرف رسمی ثبت نشده است .



خاطر نشان می شود کمیسیون انتخابات عراق با ثبت اتحاد ملی متشکل از دولت قانون و ائتلاف ملی به بهانه پایان یافتن زمان قانونی برای ثبت گروههای جدید مخالفت کرده است.



شایان ذکراست دادگاه فدرال به علت پایان مهلت قانونی ثبت فهرستهای جدید از ثبت اتحاد ملی خودداری کرده است.



فهرست العراقیه همچنان بر تشکیل دولت جدید به این بهانه که گروه پیروز در انتخابات(با تنها دو کرسی اختلاف نسبت به دولت قانون مالکی) پافشاری می کند، در حالی که اتحاد ملی تاکید کرده است با داشتن 159 کرسی، فراکسیون اکثریت پارلمان است و بر اساس قانون اساسی حق تشکیل دولت را دارد، این در حالی است که اختلافات میان گروههای سیاسی درباره تفسیر ماده 76 قانون اساسی مربوط به فراکسیون اکثریتی که دولت را تشکیل می دهد، همچنان ادامه دارد.