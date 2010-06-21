مجمع سالیانه فدراسیون جانبازان و معلولان در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که عصر امروز درغیاب حمید سجادی به ریاست محمود خسروی وفا و با حضور روسای هیئتهای جانبازان سراسر کشور در محل هتل آسمان اصفهان برگزار شد، گزارش عملکرد سال 88 فدراسیون ارائه شد ضمن اینکه تراز مالی و تقویم سال 89 مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
صبح امروز نیز مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک در اصفهان برگزار شد که طی آن آخرین برنامههای پیش بینی شده برای اعزام تیم های ورزشی و همچنین برنامههای جاری برای حضور در بازیهای آسیایی به اعضای مجمع ارائه شد.
بنابر اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، نخستین مجمع عادی فدراسیونهای ورزشی در ماه جاری روز 6 تیرماه با برگزاری مجمع فدراسیون بیسبال برگزار خواهد شد.
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