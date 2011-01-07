نشست هماهنگی مسئولان AFC با بازیکنان تیم ملی ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا پس از ورود تیم های شرکت کننده در این رقابتها به دوحه، نشست هماهنگی و خوش آمدگویی را برای آنها ترتیب می دهند که نشست با مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز جمعه در هتل شرایتون برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه توضیحاتی در مورد مقررات مسابقات، شرایط داوری ها، نحوه مصاحبه و جایگاه های آن و ... عکس بازیکنان برای صدور کارت ویژه شرکت در مسابقات نیز گرفته شد و توضیحاتی تکمیلی نیز به آنها ارائه شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه چهارم مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است روز 21 دی‌ماه در نخستین دیدار خود به مصاف عراق خواهد رفت و سپس روزهای 25 و 29 دی‌ماه به ترتیب برابر کره شمالی و امارات به میدان می رود.