به گزارش خبرنگار مهر، از زمان مطرح شدن بحث واگذاری سهام عدالت به گروههای مختلف اجتماعی از سال 86، کارگران شاغل در بنگاهها و واحدهای تولیدی نیز از طریق نمایندگان خود در کانونهای کارگری موضوع دریافت سهام عدالت را دنبال کرده اند ولی با وجود اینکه تاکنون بیش از 39 میلیون نفر از اقشار مختلف جامعه توانسته اند سهام عدالت بگیرند، هنوز کارگران موفق به دریافت آن نشده اند.

خصوصی سازی: کدام کارگران سهام عدالت نمی گیرند؟

بر اساس این گزارش، سازمان خصوصی سازی از افزایش برنامه واگذاری سهام عدالت تا حدود 52 میلیون نفر از کل مردم نیز خبر داده است. با این حال کارگران منتظرند تا بلکه بتوانند جزو یکی از گروههای باقیمانده برای دریافت سهام عدالت باشند.

اخیرا "خبرگزاری مهر" اقدام به انتشار گزارشی با آمار وزارت کار مبنی بر واگذاری بیش از 2.3 میلیارد سهام ترجیحی به گروهی از کارگران کرد که طی آن به مسئله واگذار نشدن حتی یک سهم عدالت به نیروی کار شاغل در بنگاهها نیز اشاره شد. البته این مسئله با واکنش سازمان خصوصی سازی با عبارت "کدام کارگران سهام عدالت نمی‌گیرند"، مواجه شد.

همچنین این سازمان در بخش دیگری از واکنش خود به گزارش مهر، آورده است: کارگران شاغل در شرکتهای دولتی مشمول واگذاری پس از واگذاری آن شرکتها از 5 درصد سهام آن تحت هنوان سهام ترجیحی بهره مند می شوند. بر این اساس، کارگران موصوف مطابق قانون مشمول دریافت سهام عدالت نمی شوند.

واگذاری سهام عدالت به کارگران دستور رئیس جمهور است

محمد پارسا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره به مهر گفت: برنامه واگذاری سهام عدالت به کارگرن در حال تدوین و طی مراحل نهایی است.

پارسا با اشاره به اینکه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران از گذشته نیز وجود داشته است، اظهار داشت: سهام ترجیحی که فقط مشمول کارگران همان واحدی که واگذار می شود است تاکنون به صورت محدود اجرا شده به نحوی که در بسیاری از واحدهای واگذار شده، سهام ترجیحی به کارگران واگذار نشده است.

طراحی نرم افزار وزارت کار برای سهام عدالت کارگران

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه واگذاری سهام عدالت به کارگران دستور رئیس جمهور است که طی سالجاری به وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شده تا مقدمات واگذاری سهام عدالت کارگران فراهم شود، بیان داشت: با توجه به اینکه سایر گروههای اجتماعی از سهام عدالت بهره مند شده اند وزارت کار نیز وظیفه دارد تا طبق دستور رئیس جمهور شرایط تسریع در واگذاری سهام عدالت به کارگران را فراهم کند.

وی با بیان این مطلب که اظهار نظر سازمان خصوصی سازی نمی تواند درست باشد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رئیس جمهور به وزیر کار دستور پیگیری در واگذاری سهام عدالت کارگران را داده بود، شخص وزیر نیز معاون امور اجتماعی خود را موظف به تهیه نرم افزاری برای اجرای طرح سهام عدالت کارگران کرده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به کارگران ساختمانی و برنامه ریزی برای واگذاری سهام عدالت به این گروه از نیروی کار نیز اشاره کرد و گفت: در هر صورت وزارت کار نیز تهیه نرم افزار مخصوص سهام عدالت کارگران را در مراحل نهایی آماده سازی دارد و کار انجام می شود.

جنب و جوش دستگاهها

پارسا مسئله و ابهام واگذاری سهام عدالت کارگران را کمی روشن تر کرد و افزود: در این رابطه قرار است وزارت کار از طریق همکاری تشکلهای کارگری و انجمن ها سهام عدالت کارگران را انجام دهد. البته در این زمینه ادارات کار استانها و سازمانهای امور اقتصادی و دارایی در استانها نیز همکاری خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در این زمینه بین سازمان خصوصی سازی و وزارت کار مکاتباتی نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: در هر صورت بحث واگذاری سهام عدالت با سهام ترجیحی کارگران متفاوت است و این قضیه باید عمل شود.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: اگر قرار باشد سهام ترجیحی را ملاک کار قرار دهیم مطمئنا شامل 7.5 میلیون نفر کارگر نخواهد شد. حال ممکن است تاکنون حدود 500 هزار نفر توانسته باشند سهام ترجیحی بگیرند که این مسئله نمی تواند همه کارگران کشور را شامل شود.

قول رئیس جمهور

به گفته پارسا، با توجه به اینکه رئیس جمهور نسبت به واگذاری سهام عدالت کارگران قول داده است، این مسئله توسط ما پیگیری می شود.

در همین حال ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص اعلام سازمان خصوصی سازی مبنی بر عدم تعلق سهام عدالت به کارگران به دلیل واگذاری سهام ترجیحی، گفت: سهام ترجیحی نسبت به سهام عدالت از جایگاه و ویژگیهای دیگری برخوردار است ضمن اینکه ارزش کمتری نیز دارد هرچند که واگذاری آن به کارگران یک امتیاز محسوب می شود.

قانونی برای منع واگذاری سهام عدالت کارگران وجود ندارد

عضو شورایعالی کار با تاکید بر اینکه به کارگران بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی سهام عدالت واگذار می شود در حالی که ممکن است در دوران اشتغال نیز سهام ترجیحی دریافت کرده باشند، بیان داشت: در قانون چنین مسئله ای که کارگران به دلیل سهام ترجیحی نمی توانند سهام عدالت بگیرند، درست نیست.

صالحی واگذاری سهام ترجیحی به کارگران را یک مزیت دانست و افزود: انتظار و برداشت جامعه کارگری این است که سهام عدالت باید به آنها نیز تعلق بگیرد که البته باید بر اساس یک برنامه باشد به نحوی که هر ساله در واگذاری و فروش سهام شرکتهای دولتی، بخشی نیز باید در قالب عدالت به مردم واگذار شود.

تشکلها و وزارت کار متولیان سهام کارگران

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران بازنشسته از طریق شعبات تامین اجتماعی سراسر کشور سهام عدالت دریافت کرده اند لازم بود تا کارگران شاغل در واحدهای تولیدی نیز مرجع و متولی برای پیگیری کارهای سهام خود داشته باشند که از این طریق تشکلهای صنفی و وزارت کار امورات مربوط به سهام عدالت کارگران شاغل را پیگیری خواهند کرد.

این مقام مسئول کارگری در زمینه واگذاری فرمهای مربوط به سهام عدالت و توزیع آن توسط خانه کارگر نیز توضیح داد و گفت: با توجه به اینکه خانه کارگر یک حزب سیاسی است چند سالی است که مطرح می شود یک حزب سیاسی نمی تواند متولی اینگونه مسائل باشد.

مسئله خانه کارگر/ سیاسی کاری در اشتغال

به گفته صالحی، مراجع تصمیم گیر و مرتبط با کارگران باید از طرق منتخبین کارگران واحدهای تولیدی باشند تا از این طریق بتوانند مسائل اشتغال را به صورت صنفی و نه سیاسی دنبال کنند. بنابراین در این زمینه وزارت کار نیز در کنار انجمن های کارگری از طریق تنظیم روابط کار با نیروی کار مرتبط است.

وی بیان داشت: ماجرای مربوط به توزیع فرمهای سهام عدالت نیز یک کار سیاسی بوده است که از این طریق حق عضویت هایی نیز از کارگران گرفته شد. در هر صورت این جریان با همکاری وزارت کار جای خود را پیدا کرده است و از طریق همکاری وزارتخانه های کار، اقتصاد و تشکلهای کارگری برنامه ها دنبال می شود.

عضو شورایعالی کار بیان داشت: هم اکنون بسیاری از کارگران هستند که در دوران اشتغال به کار سهام ترجیحی دریافت کرده اند و در دوران بازنشستگی نیز می توانند سهام عدالت بگیرند. بنابراین این مسئله قابل تسری برای همه کارگران است ضمن اینکه در هیچ جای قانون نداریم کارگری که سهام ترجیحی می گیرد سهام عدالت نخواهد گرفت.