۱۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۲۵

توسط افراد مسلح

معاون استاندار الانبار عراق ربوده شد

شاهدان عيني اعلام كردند:افراد مسلح ناشناس امروز چهار شنبه معاون استاندار الانبار را ربودند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري رويترز، آنها گفتند : چندين فرد مسلح نقابدار با حمله به منزل محمد مناجد درشهر فلوجه ، وي را دستگير و با خود به منطقه نامعلومي بردند.

بنابراين گزارش استان الانبار  درغرب بغداد  قرار دارد و بيشتر ساكنان آن از اهل تسنن هستند. گفته مي شود  بسياري ازاعضاي ارتش سابق وسرويس امنيت  حكومت صدام رئيس جمهوري مخلوع عراق از اهالي اين شهربودند.

پس ازحمله آمريكا وانگليس به عراق اين شهر به صحنه جنگ ميان افراد مسلح ونيروهاي آمريكايي تبديل شد به طوري كه هواپيماهاي آمريكايي بارها اهداف مورد نظر خود را در اين منطقه بمباران كردند كه در نتيجه آن شماري ازغير نظاميان كشته و يا زخمي شدند.

 

