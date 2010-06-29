به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه هشتم تیرماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با شانزدهم رجب سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم ژوئن سال 2010 میلادی.
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* پاراگوئه - ژاپن، ورزشگاه لوفتوس ورسفیلد پرتوریا، ساعت 18:30
* اسپانیا - پرتغال، ورزشگاه گرین پوینت کیپ تاون، ساعت 23
- کلاس هماهنگی داوران برای قضاوت یازدهمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان جهان امروز در شهر ویگا اسپانیا برگزار می شود.
- تیم فوتبال زیر 16 سال ایران عصر امروز در دومین دیدار تدارکاتیاش در اردوی تهران برابر تیم بزرگسالان مقاومت تهران به میدان میرود.
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