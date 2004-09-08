آغاز به كار پايگاه خبري ــ تحليلي "شريف نيوز"

به گزارش خبرگزاري مهر ، پيشينه اين پايگاه خبري ــ تحليلي به سايت "بي عنوان" (Bionvan.com، پايگاه خبري ــ تحليلي دفتر مطالعات سياسي دانشگاه صنعتي شريف) بازمي گردد ، كه كار خود را به روي شبكه از 6 مرداد 81 آغاز كرد و به گفته مسئولان آن ، به عنوان يك سايت دانشجويي اولين سايتى بود كه هر روز ، روزآمد مي شد .

سردبير "شريف نيوز" به خبرنگار ما گفت : سايت "بي عنوان" در اواخر بهمن ماه 82 به دليل وجود پاره اي مشكلات و كمبودها ، كار خود را متوقف كرد در حالي كه به استناد معتبرترين سايت هاي شمارنده ، در مدت فعاليت خود در ميان 10 سايت خبري برتر فارسي زبان قرار داشت.

وي در ادامه افزود : در مدتي كمتر از يك ماه از شروع مجدد فعاليت ما ، تعداد كاربران سايت به رقم 10 هزار نفر در روز رسيده است .

وي ضمن اعلام اينكه "شريف نيوز" متعلق به عموم قشر دانشگاهي است از دانشجويان و اساتيد خواست تا با ارسال مقالات و مطالب خود به هر چه پربارتر شدن سايت ياري رسانند.

در قسمت "درباره ما" در اين سايت آمده است :

"رويكرد ما به مسائل سياسي ، اجتماعي و اقتصادي از سر علاقه و تكليفي است كه احساس مي كنيم و نه از روي وظيفه اي كه گروه يا جناحي بر دوش ما گذاشته باشند . پس ما در كارمان فارغ از علايق و عقايد شخصي مان هيچ وابستگي ديگري نداريم .

اهداف ما همان اهداف انقلاب اسلامي است .

ما استقلال را مي ستاييم ،

براي آزادي ارزش قائليم و

در پي حاكميت اسلام و عدالت در قالب جمهوري اسلامي هستيم .

خط قرمز ما اخلاق و مباني ديني است .

در اين شروع دوباره قصد داريم اطلاع رساني را در قريب به اتفاق حوزه هاي خبري و تحليلي (سياسي ، بين الملل ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگ و هنر ، دانش و فنّاوري و دانشگاه) ادامه دهيم و اميد داريم كه با ياري خداوند و همفكري بينندگان سايت شاهد استمرار هر چه قوي تر اين اطلاع رساني نسبت به گذشته باشيم ."

