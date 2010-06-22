حذف تمام شرکتهای واسطه استخدام نیرو در دستگاههای دولتی پایتخت

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و تاکید رئیس جمهور در مورد روشن شدن وضعیت نیروهای استخدامی شرکتهای بخش خصوصی گفت: در ماه جاری تمامی شرکتهای واسطه استخدام نیروهای انسانی سازمانهای دولتی حذف شدند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 6 هزار نیروی انسانی از طریق شرکتهای واسطه به صورت قراردادی در استخدام سازمانهای دولتی هستند، تصریح کرد: تا هفته آینده مدیران سازمانها وقت دارند نیروهای غیرمجاز را تعدیل و کارکنانی را که قانونی از طریق شرکتهای واسطه استخدام شده اند برای استخدام دولتی به استانداری معرفی کنند.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: بر اساس اجرای ماده 29 قانون ضوابط اجرایی بودجه 89 هم اکنون 230 نیروی استخدامی در شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با استانداری تهران که لغو قرارداد شده اند در حال گزینش هستند.

به گزارش مهر، استانداری تهران طی بخشنامه ای به تمامی دستگاههای اجرایی استان تهران ابلاغ کرده در صورت لغو قرارداد با هریک از شرکتهای خصوصی نیروهای متخصص آن شرکتها را بکارگیری کنند.

