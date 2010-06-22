به گزارش خبرنگار مهر در قم، عقیل ملکی⁯فر شامگاه دوشنبه در نشست بررسی سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: این پروژه از حدود دو ماه قبل از نوروز 89 آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به اتمام برسد.



وی به ویژگی⁯ها و ضرورت تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان کشور با صنایع فرهنگی می⁯توانند درآمد سرانه مردم را ارتقا دهند، ضمن اینکه می⁯توانیم از این ابزار با ناتوی فرهنگی مقابله کنیم.



وی اضافه کرد: پیمانکار این پروژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجری آن اندیشکده صنعت و فناوری آصف است.



ملکی⁯فر اضافه کرد: تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و مسئولان کشور به لحاظ اهمیت این موضوع خواستار تدوین این سند در سطح کشور شدند.



ملکی⁯فر گفت: در جنگ نرم با دشمنان موفق نمی⁯شویم مگر اینکه صنایع فرهنگی قوی داشته باشیم و با آن پیام انقلاب را صادر کنیم.



مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری آصف مشارکت نخبگان در تدوین این سند را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ما در تهیه سند توسعه صنایع فرهنگی قم و کشور از نظرات و پیشنهادات نخبگان برجسته استفاده می⁯کنیم چون می⁯خواهیم مولفه⁯های اصلی چشم⁯انداز صنایع فرهنگی را مشخص کنیم.

