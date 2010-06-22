به گزارش خبرنگار مهر در قم، عقیل ملکیفر شامگاه دوشنبه در نشست بررسی سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: این پروژه از حدود دو ماه قبل از نوروز 89 آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به اتمام برسد.
وی به ویژگیها و ضرورت تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان کشور با صنایع فرهنگی میتوانند درآمد سرانه مردم را ارتقا دهند، ضمن اینکه میتوانیم از این ابزار با ناتوی فرهنگی مقابله کنیم.
وی اضافه کرد: پیمانکار این پروژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجری آن اندیشکده صنعت و فناوری آصف است.
ملکیفر اضافه کرد: تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و مسئولان کشور به لحاظ اهمیت این موضوع خواستار تدوین این سند در سطح کشور شدند.
ملکیفر گفت: در جنگ نرم با دشمنان موفق نمیشویم مگر اینکه صنایع فرهنگی قوی داشته باشیم و با آن پیام انقلاب را صادر کنیم.
مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری آصف مشارکت نخبگان در تدوین این سند را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ما در تهیه سند توسعه صنایع فرهنگی قم و کشور از نظرات و پیشنهادات نخبگان برجسته استفاده میکنیم چون میخواهیم مولفههای اصلی چشمانداز صنایع فرهنگی را مشخص کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری آصف گفت: توجه مسئولین به صنایع فرهنگی میتواند درآمد سرانه مردم را ارتقا دهد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عقیل ملکیفر شامگاه دوشنبه در نشست بررسی سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: این پروژه از حدود دو ماه قبل از نوروز 89 آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به اتمام برسد.
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