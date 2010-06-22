  1. استانها
  2. قم
۱ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

توجه به صنایع فرهنگی می⁯تواند درآمد سرانه را ارتقا دهد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری آصف گفت: توجه مسئولین به صنایع فرهنگی می⁯تواند درآمد سرانه مردم را ارتقا دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عقیل ملکی⁯فر شامگاه دوشنبه در نشست بررسی سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: این پروژه از حدود دو ماه قبل از نوروز 89 آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده به اتمام برسد.

وی به ویژگی⁯ها و ضرورت تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: مسئولان کشور با صنایع فرهنگی می⁯توانند درآمد سرانه مردم را ارتقا دهند، ضمن اینکه می⁯توانیم از این ابزار با ناتوی فرهنگی مقابله کنیم.

وی اضافه کرد: پیمانکار این پروژه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجری آن اندیشکده صنعت و فناوری آصف است.

ملکی⁯فر اضافه کرد: تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی استان قم برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفت و مسئولان کشور به لحاظ اهمیت این موضوع خواستار تدوین این سند در سطح کشور شدند.

ملکی⁯فر گفت: در جنگ نرم با دشمنان موفق نمی⁯شویم مگر اینکه صنایع فرهنگی قوی داشته باشیم و با آن پیام انقلاب را صادر کنیم.

مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری آصف مشارکت نخبگان در تدوین این سند را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: ما در تهیه سند توسعه صنایع فرهنگی قم و کشور از نظرات و پیشنهادات نخبگان برجسته استفاده می⁯کنیم چون می⁯خواهیم مولفه⁯های اصلی چشم⁯انداز صنایع فرهنگی را مشخص کنیم.
 

کد مطلب 1105167

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها