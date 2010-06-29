افزایش سه درصدی نرخ فعالیت اقتصادی زنان در 30 سال

مریم مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به شهباتی که دیگر کشورها در مورد تبعیض جنسیتی در بازار کار و اشتغال ایران مطرح می کردند سازمان بین المللی کار گزارشی از وضعیت اشتغال و بازار کار زنان خواسته بود که ایران نیز پاسخ مستدلی را به این شبهات به سازمان بین المللی کار ارائه کرد.

وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص مقاوله نامه 111( تبعیض در اشتغال وحرفه) پاسخ مستدل خود را به شبهاتی که در مبحث مذکور به کشورمان وارد می کنند در قالب گزارش ملی ارائه کرده ادامه داد: این گزارش با محورهای واکاوی مبحث اشتغال، مشارکت واستقلال اقتصادی زنان در عرصه بین المللی، اشتغال و اقتصاد زنان در جمهوری اسلامی ایران، توجه به اقتصاد و اشتغال زنان در اسناد و قوانین فرابخشی، تمهیدات و اقدامات اجرایی در خصوص ارتقاء وضعیت اشتغال زنان در ایران و اقدامات و تمهیدات مرکز امور زنان در خصوص ارتقاء وضعیت اشتغال زنان و توانمندسازی آموزشی و فرهنگی، ورزشی تهیه شده است.

افزایش 72 درصدی مشارکت اقتصادی زنان

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت: در این گزارش اشاره شد که قوانین و سیاستهای اتخاذی در خصوص حمایت از اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران موجب شده شاخص نرخ مشارکت اقتصادی زنان از سال 65 تا سال 86 همواره روندی صعودی داشته باشد به ‌طوری که در این دوره نرخ مشارکت اقتصادی، رشدی معادل 72 درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد مشارکت اقتصادی مردان در همین دوره زمانی کاهشی معادل 10 درصد را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در ادامه این گزارش آمده است که در دوره زمانی سالهای 65 تا 86 با وجود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان یعنی به نوعی افزایش تقاضا برای کار، نرخ اشتغال نیز افزایش داشته است به طوری‌که درصد زنان شاغل نسبت به کل شاغلان کشور در سال 1385، 6/13 درصد برآورد شده که این رغم نسبت به 10 سال گذشته 3/12 درصد افزایش داشته است.

افزایش 35 درصد اشتغال زنان در بخش کشاورزی

مجتهدزاده با بیان این که نرخ فعالیت اقتصادی زنان از 93/12 درصد در سال 1355 به 15 درصد در سال 1385 رسیده است، افزود: نرخ اشتغال زنان در بخش کشاورزی در سالهای 55 تا 85 افزایشی معادل 03/35 درصد را تجربه کرده است که نسبت به درصد اشتغال مردان در این بخش افزایش قابل ملاحظه ‌ای داشته است به طوری که در سطوح تخصصی از جمله مهندسی کشاورزی، زنان 39 درصد فرصتهای شغلی را در دست دارند.

مشاور رئیس جمهور با اشاره به بخش دیگری از گزارش وضعیت اشتغال زنان در ایران که به سازمان بین المللی کار ارائه شده است ادامه داد: در این گزارش تاکید شد که اعطای تسهیلات به تعاونی‌های زنان روستایی در سالهای 85 و 84 دو و نیم برابر شده است و تعداد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در سالهای 83 تا 85 رشدی معادل 7/22 درصد داشته است.

وی اظهار داشت: نرخ رشد اشتغال زنان در بخش صنعت 5/33 درصد در سال 85 بوده است و بیشترین تعداد شاغلان زن در بخش صنعت به ترتیب در صنایع غذایی، منسوجات، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات کافی غیرفلزی، صنایع تولید ماشین‌آلات مواد و انتقال برق و صنایع تولید و شامل نقلیه موتوری و تریلر است.

مجتهدزاده تصریح کرد: نرخ اشتغال زنان در بخش خدمات 1/41 درصد در سال 85 بود که در مدت سالهای 55 تا 85 رشدی معادل 93/32 درصد داشته است.

وی در پاسخ به این که چرا آمار ارائه شده در این گزارش مربوط به سالهای 84 تا 86 است و از اطلاعات جدید استفاده نشده گفت: این آخرین آماری است که در مرکز آمار ایران موجود بوده و قابل استناد است و به همین دلیل از این آمار در گزارش استفاده شده است.