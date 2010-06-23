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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۲۲

شریعتمداری:

دشمن دست از سر انقلاب اسلامی ایران بر نمی دارد

دشمن دست از سر انقلاب اسلامی ایران بر نمی دارد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول روزنامه کیهان در همایش فصلی نو در بصیرت گفت: مسئولان و مردم باید هوشیار باشند، چون دشمن بیدار است و یقین داشته باشید که دست از سر این انقلاب برنخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، مدیر مسئول روزنامه کیهان سه شنبه درهمایش فصل نو در شهرری،‌ با بیان اینکه نسل سوم و چهارم جریان انقلاب را ندیده اند اما در جریان فتنه ، دشمنان انقلاب را بدون نقاب دیدند، گفت: آنچه اهمیت دارد آن است که همگان به چشم خودشان دیدند و باور کردند که خامنه‌ای خمینی دیگر است.

حسین شریعتمداری  با اشاره به اینکه در ایام زندگی انسانها نسیم هایی از جانب خداوند می وزد و از آن ها خواسته می شود در مقابل وزش این نسیم ها قرار بگیرند، افزود: جریان فتنه اگرچه با آسیبها و تلخی‌هایی همراه بود اما یک هدیه بزرگ الهی برای ما بود.

وی با تاکید به اینکه سران فتنه مرده‌اند و عقبه آنها نیز مفلوک تر ازخودشان است، خاطرنشان کرد: درجریان فتنه، خدا ماجرای صدر اسلام را زنده کرد و به عنوان تابلویی پیش چشم همه روشن کرد، با این حال نباید خوابید، چون دشمن بیدار است و یقین داشته باشید که دست از سر این انقلاب برنخواهد داشت و باید ادامه فتنه را در بسترهای احتمالی دیگر دید.

وی با بیان اینکه در جریان فتنه دشمن همه سرمایه خود را یکجا جمع کرده و همه را با هم از دست داد ، گفت: ‌برای تشکیل ستون پنجم در یک کشور زحمات زیادی را باید متحمل شد و راهکارهای پیچیده ای وجود دارد، اما ستون پنجم دشمن زود دود شد و هوا رفت.

شریعتمداری در خصوص خواص نیز گفت:‌ یک خواص آلوده می تواند ضربه سنگینی بزند و همانطور که در صدر اسلام زدند اما در زمان ما نتوانستند چرا که در آن دوره خواص آلوده به نسبت جمعیت زیاد بودند، ولی آلان به نسبت جمعیت کمتر هستند و درآن دوران چشم مردم به خواص بود و این در حالیست که چشم مردم ما اکنون به مقام معظم رهبری است و خواص اگر بلغزند، کسی را با خود نمی لغزانند و خود سقوط می کنند.

کد مطلب 1105247

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