ديگر بازي تداركاتي نخواهيم داشت

سيامك رحيم پورمربي تيم فوتبال پيكان با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" افزود: بعد ازبازي تداركاتي مقابل فولاد خوزستان كه ازجهات مختلف براي آماده سازي تيم ما مفيد بود، ازاين پس ديگربازي تداركاتي نخواهيم داشت وبا انجام تمرينات سبك خود را آماده مي كنيم تا درنخستين بازي به مصاف تيم پگاه برويم.

وي درمورد بازيكنان تازه وارد پيكان وميزان آمادگي آنها اظهارداشت: خوشبختانه دراين زمينه مشكلي وجود ندارد واين بازيكنان با تلاش فراوان مي كوشند تا خود را با سايرين هماهنگ سازند، ضمن اينكه با توجه به فرهنگ بالايي كه در نزد بازيكنان ما وجود دارد، شرايط پذيرش اين بازيكنان به خوبي صورت گرفت وبا تعامل بالا ونيزمشاركت خوبي كه بين تمام بازيكنان تيم وجود دارد اميدوارم بتوانيم تا زمان باقي مانده تا آغازفصل بتوانيم با شزايط آيده آل وآمادگي كامل راهي رقابتهاي ليگ برترشويم.

رحيم پوردرخصوص نخستين بازي اين تيم مقابل پگاه نيزخاطرنشان كرد: دررقابتهاي ليگ امسال تمام تيمها خوب هستند وبطور كلي هيچ تيمي نيست كه ازآمادگي برخوردارنباشد. پگاه نيزتيم خوبي است كه ازمربي وبازيكنان شايسته اي بهره مي برد، درعين حال ما نيزبراي موفقيت دررقابتهاي ليگ تلاش مضاعفي را داشته ايم واميدوارم بتوانيم درگام نخست با كسب امتيازلازم درادامه راه مشكلات خود را به حداقل برسانيم.