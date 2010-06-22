به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سعید یزدان پناه دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه هرمزگان ظهر سه شنبه با اشاره به نام گذاری سال همت مضاعف و کار مضاعف تاکید کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر و برخورد قاطع با منکرات از جمله مسائلی است که به همت و کار مضاعف همه مسئولان و آحاد مردم نیاز دارد.

یزدان پناه فریضه امر به معروف و نهی از منکر باعث احیای واجبات دین اسلام عنوان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر نباید هیچگاه در جامعه اسلامی مورد غفلت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر به صورت لسانی اظهار داشت:‌ احیای معروفها را باید اول از خودمان و در ادارات و سازمانها شروع کنیم و پس از آن به جامعه تعمیم دهیم.

دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه هرمزگان بر نامه های جاری شورا را در دانشگاه چنین بیان کرد: انجام مقدمات بر گزاری همایش ملی نقش امر به معروف ونهی از منکر در سلامت اقتصادی جامعه، برگزاری هفتگی زیارت عاشورا در مسجد امام محمد باقر العلوم (ع) و گلزار شهدای گمنام دانشگاه، اطلاع رسانی مقررات پوششی و رفتاری در سطح دانشگاه و خوابگاهها و از بر نامه های ترم آتی نیز می توان به بر گزاری همایش استانی حجاب وعفاف، تهیه و توزیع کتاب، برشور با موضوع فرهنگی و مذهبی بین دانشجویان و کار کنان، بر گزاری کار گاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر در بین کارکنان و بهره گیری از ابزار تبلیغاتی و تکنولوژی روز مانند پیامک، ایمیل از جمله کارها در جهت گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است.