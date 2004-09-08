خانه احزاب ايران به عضويت كميته اجلاس آسيايي در آمد

سيد حسين موسوي تبريزي كه به تازگي ازسومين اجلاس احزاب آسيايي بازگشته است درگفتگو باخبرنگارسياسي "مهر" در خصوص نطقهاي ايراد شده از سوي نمايندگان احزاب ايران و خانه احزاب اظهارداشت: نماينده احزاب ايراني و خانه احزاب در نطقهاي خود هيچ گونه جهت گيري حزبي نداشتند و بيشتر گفتگوها ميان احزاب آسيايي ارائه پيشنهادات در خصوص حل مشكلات منطقه اي بود.



وي تاكيد كرد : نمايندگان احزاب ايراني شركت كننده در اين نشست با احزاب مختلفي از كشورهاي لبنان پاكستان سوريه كره جنوبي و چين نيز تبادل نظر كردند وبه جرات مي توان گفت اينگونه نشست ها منجربه نزديك شدن افكار و انديشه هاي احزاب آسيايي به يكديگربراي حل مشكلات كشورهاي مي شود.

موسوي تبريزي از تلاش ايران براي ميزباني چهارمين اجلاس آسيايي خبرداد و گفت : كشورهاي كره جنوبي و پاكستان نيز خواستار ميزباني اين اجلاسند .

در اين چهارمين نشست احزاب آسيايي 80 حزب فعالانه شركت كرده بودند اين درصورتي است كه در دونشست قبل كمتر از30 حزب شركت داشتند.