اول استقلال بعد تيم ملي

مهدي شيري هافبك خلاق وشيرازي تيم فوتبال استقلال تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: استقلال ازنظرآمادگي درشرايط خوبي بسرمي برد وبرگزاري مسابقات جام صلح ودوستي نيز باعث شد تا مربيان با شناخت نقاط قوت و ضعف تيم ايرادات فني را به حداقل رسانده وتيم را براي حضورپرباردرمسابقات ليگ آماده سازند.

وي ادامه داد: اين مسابقات درشرايطي كه تيم دوران بدنسازي را طي مي كرد وبازيكنان شرايط مسابقه را نداشتند، بسيارحايز اهميت بود تا بتوانيم نقاط قوت وضعف خود را شناسايي كرده وتا مدت زمان باقي مانده نسبت به رفع آنها كوشا باشيم.

شيري درمورد عملكرد اميرقلعه نويي نيزخاطرنشان كرد: خوشبختانه تا اين لحظه مساله خاصي نبوده ومن تمام تلاش خود را بكاربرده ام تا بتوانم طبق دستورات كادرفني وآقاي قلعه نويي انجام وظيفه نمايم واميدوارم ازاين پس نيز بتوانم درانجام كارهاي تيمي هماهنگ با سايربازيكنان درجهت موفقيت تيم گام بردارم.

وي موفقيت استقلال را نخستين هدف خود ذكركرده ومي افزايد: تمام هدف تيم دروهله نخست سربلندي استقلال است وپس ازآن اگرصلاحيت پوشيدن پيراهن تيم ملي را داشتم مي كوشم تا اين افتخاررا نيز نصيب خود نمايم.