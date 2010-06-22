سرانه اسکناس در ایران بیش از 100 برگ

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد قیاسوند امروز در مراسم رونمایی از اسکناس 10 هزار تومانی، یکی از وظایف بانک مرکزی را فراهم کردن وسیله پرداخت مناسب در مبادلات اعلام کرد و افزود: انتشار اسکناس 10 هزار تومانی به منظور تسهیل در معاملات روزمره صورت می گیرد و کلیه مراحل اعم از تولید و غیره، توسط متخصصان و هنرمندان ایرانی انجام شده است.

مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی به موجب ماده 3 قانون پولی و بانکی، اقدام به نشر اسکناس می کند. این در حالی است که حجم سرانه اسکناس در کشور رقمی بالاو بیش از 100 برگ است که مدیریت این حجم از اسکناس، کار را مشکل می کند.

وی به ارائه آمار مقایسه ای میان سرانه اسکناس ایران با سایر کشورها پرداخت و با بیان اینکه سرانه اسکناس در ایران با سایر کشورها دارای تفاوت چشمگیری است، گفت: سرانه اسکناس در ترکیه 14 برگ، اردن 23، مکزیک 24، مصر45، مجارستان 30، جمهوری چک 30، انگلستان و سوئیس 35 و استرالیا 40 برگ است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، به مزایای انتشار اسکناس درشت در کشور اشاره کرد و افزود: صرفه جویی در وقت، کاهش صف باجه های بانکها و خودپردازها، سهولت حمل اسکناس و خطرات حمل آن، کاهش هزینه های ناشی از تولید، خرید دستگاههای تفکیک اسکناس، پول شمار و خودپرداز، کاهش هزینه های حمل و نقل، بیمه و اسکورت از جمله این مزایا به شمار می رود.

قیاسوند با بیان اینکه انتشار اسکناس درشت مدیریت بانک مرکزی برای تفکیک، سالم سازی و امحاء اسکناس ها را بهبود می بخشد، از مردم درخواست کرد با توجه به زحمات زیاد تولید، چاپ و غیره در حفظ و نگهداری اسکناس ها نهایت دقت را داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: اسکناس ثروت ملی است و صدمه زدن به آن نوعی صدمه زدن به ثروت ملی محسوب می شود. از سوی دیگر برخورد مناسب با اسکناس، نشان دهنده فرهنگ مناسب جامعه است.