به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی که تیرماه و مردادماه امسال برگزار می‏شود، بهانه ای برای برگزاری نشست خبری کیومرث هاشمی قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت بود.

وی در این نشست خبری که صبح امروز سه شنبه برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال حضور بهترین‏های این رقابت‏ها در رویدادهای بین المللی وجود دارد، تاکید کرد: به طور حتم این برنامه برای تقویت مسائل انگیزشی در دستور کار قرار دارد. شرکت کنندگان این را بدانند که می‏توانند به واسطه بهترین شدن در این رقابت‏ها مجوز حضور در رویدادهای بین المللی آسیایی و جهانی را بگیرند.

وی در تکمیل اظهارات خود در این زمینه و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اعزام نفرات برتر این رقابت‏ها به المپیک های آسیایی و جهانی نوجوانان، گفت: امسال این برنامه اجرا نمی‏شود چون نفرات اعزامی به بازی‏های المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور معرفی شده اند اما از سال‏های آتی به طور حتم بهترین‏های المپیک ورزش دانش آموزی به المپیک‏های نوجوانان اعزامی خواهند شد.

نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی تیرماه و مردادماه سال جاری به میزبانی 14 استان در دو بخش دختران و پسران و با حضور 15 هزار ورزشکار برگزار می‌شود. رقابت 5815 ورزشکار شرکت کننده در 12 رشته برگزار می‏شود اما 9237 ورزشکار پسر شرکت کننده در 18 رشته با هم رقابت خواهند داشت. ضمن اینکه المپیک ورزش دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار می‎شود. 3 هزار نفر مربی و سرپست به همراه 2 هزار نفر داور نیز شرکت کنندگان در این رقابت‏ها را همراهی می‎کنند.

افتتاحیه المپیک ورزش دانش آموزی برای پسران 18 تیرماه در استان مرکزی و برای دختران 24 تیرماه در همدان برگزار می‎شود. مراسم اختتامیه پسران و دختران هم به ترتیب 17 و 18 مردادماه برگزار می‎شود. همچنین در حاشیه برگزاری این المپیک جشنواره ورزش‎های همگانی هم برگزار می‎شود. 20 تیرماه افتتاحیه این جشنواره در بخش دختران و 5 مرداماه در بخش دختران در استان زنجان برگزار می‌شود. دیگر اینکه در مورد بودجه مربوط به این مسابقات با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم.

کیومرث هاشمی این طلاعات را در مورد برگزاری نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی ارائه کرد و اظهارداشت: بعد از مذاکره با مدیران سازمان تربیت بدنی و بر عهده گرفتن ماموریت برگزاری مسابقات رده‎های سنی نونهالان تا نوجوانان تصمیم گرفتیم این رقابت‏ها در قالب یک چارچوب مشخص برگزار کنیم. اینگونه شد که المپیک ورزش دانش آموزی شکل گرفت. این المپیک در چارچوب مقررات فنی فدراسیون‎ها برگزار می‏شود.

قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت از ارائه پیشنهاد جهانی برگزاری چنین رویدادی به رئیس کمیته بین المللی المپیک خبر داد و تصریح کرد: این المپیک را با شعار "تحصیل، تهذیب و ورزش" برگزار می‏شود. اما می‏توان در بعد بین المللی و به صورت یک المپیک جهانی هم برگزار کرد. این پیشنهاد به ژاک روک ارائه شده است.

وی با اشاره به ارزیابی اخلاقی و رفتاری ورزشکاران دختر و پسر شرکت کننده در المپیک ورزش دانش آموزی گفت: 99 کاپ اخلاق برای اهدا به بهترین‎های تیمی و انفرادی در نظر گرفته شده است. این رقابت‏ها اگر خوب برگزار می‎شود می‏تواند موجب رشد و بالندگی ورزش کشور شود. البته این نیازمند فعال شدن کمیته استعدادیابی فدراسیون هاست.

چرا مسابقات آموزش و پرورش نسبت به گذشته به خصوص دوران قبل و اوایل بعد از انقلاب کمرنگ تر شده است؟

هاشمی با طرح این سوال یادآور شد: آن زمان بر خلاف امروز، راه رسیدن به تیم‎های ملی عبور موفق از مسابقات آموزشگاهی بود. باید به دنبال راهکاری برای شناسایی نقطه وصل میان مسابقات آموزشگاهی و تیم‏های ملی بود. البته در گذشته تنوع رقابت‎ها مانند امروز نبود. با این حال خروجی لازم از این مسابقات وجود ندارد. باید خروجی‎های بیشتر و بهتری داشت.

قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت از اجرای طرح بررسی شیوع ناهنجاری‎های فیزیکی در میان 4 ورزشکار شرکت کننده در المپیک ورزش دانش آموزی خبر داد و گفت: البته این حرکت در طول سال تحصیلی در مورد دانش آموزان عادی هم انجام می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست خبری قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت موضوعات زیادی مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

* با همکاری اداره کل تربیت بدنی از ابتدای امسال تمام مدارس موظف تهیه شناسنامه سلامت برای دانش آموزان هستند.

* دکتر بهمنی سرپرست کل المپیک ورزش دانش آموزی است. در استان‎ها هم نیز استانداران مسئولیت شورای هماهنگی بازی‎ها را بر عهده دارند.

* کتاب ورزش متعلق به دانش آموزان نیست. این کتاب ویژه مربیان دوره‏های ابتدایی و راهنمایی در حال تدوین است.

* واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در سطح آموزش و پرورش امکان پذیر نیست.

* طبق برنامه چهارم توسعه سرانه فیزیکی ورزش باید یک درصد باشد در حالیکه در حال حاضر این سرانه نیم درصد است.

* درمورد سرانه ورزش دانش آموزی تاکنون اعداد و ارقام مختلفی عنوان شده اما واقعیت آن است که آنچه به عنوان سرانه مدارس در نظر گرفته است چیزی نیست که سهم آنها بود.

* فدراسیون ورزش‎های مدارس رسمیت دارد در غیر این صورت مسئولیت اعزام‌های برون مرزی را بر عهده نداشت.

* معاونت توسعه قابلیت‎های جسمانی و استعدادیابی راه اندازی می‎شود.