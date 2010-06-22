به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی که تیرماه و مردادماه امسال برگزار میشود، بهانه ای برای برگزاری نشست خبری کیومرث هاشمی قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت بود.
وی در این نشست خبری که صبح امروز سه شنبه برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال حضور بهترینهای این رقابتها در رویدادهای بین المللی وجود دارد، تاکید کرد: به طور حتم این برنامه برای تقویت مسائل انگیزشی در دستور کار قرار دارد. شرکت کنندگان این را بدانند که میتوانند به واسطه بهترین شدن در این رقابتها مجوز حضور در رویدادهای بین المللی آسیایی و جهانی را بگیرند.
وی در تکمیل اظهارات خود در این زمینه و در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اعزام نفرات برتر این رقابتها به المپیک های آسیایی و جهانی نوجوانان، گفت: امسال این برنامه اجرا نمیشود چون نفرات اعزامی به بازیهای المپیک جهانی نوجوانان سنگاپور معرفی شده اند اما از سالهای آتی به طور حتم بهترینهای المپیک ورزش دانش آموزی به المپیکهای نوجوانان اعزامی خواهند شد.
نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی تیرماه و مردادماه سال جاری به میزبانی 14 استان در دو بخش دختران و پسران و با حضور 15 هزار ورزشکار برگزار میشود. رقابت 5815 ورزشکار شرکت کننده در 12 رشته برگزار میشود اما 9237 ورزشکار پسر شرکت کننده در 18 رشته با هم رقابت خواهند داشت. ضمن اینکه المپیک ورزش دانش آموزی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه برگزار میشود. 3 هزار نفر مربی و سرپست به همراه 2 هزار نفر داور نیز شرکت کنندگان در این رقابتها را همراهی میکنند.
افتتاحیه المپیک ورزش دانش آموزی برای پسران 18 تیرماه در استان مرکزی و برای دختران 24 تیرماه در همدان برگزار میشود. مراسم اختتامیه پسران و دختران هم به ترتیب 17 و 18 مردادماه برگزار میشود. همچنین در حاشیه برگزاری این المپیک جشنواره ورزشهای همگانی هم برگزار میشود. 20 تیرماه افتتاحیه این جشنواره در بخش دختران و 5 مرداماه در بخش دختران در استان زنجان برگزار میشود. دیگر اینکه در مورد بودجه مربوط به این مسابقات با هیچ مشکلی مواجه نشده ایم.
کیومرث هاشمی این طلاعات را در مورد برگزاری نخستین دوره المپیک ورزش دانش آموزی ارائه کرد و اظهارداشت: بعد از مذاکره با مدیران سازمان تربیت بدنی و بر عهده گرفتن ماموریت برگزاری مسابقات ردههای سنی نونهالان تا نوجوانان تصمیم گرفتیم این رقابتها در قالب یک چارچوب مشخص برگزار کنیم. اینگونه شد که المپیک ورزش دانش آموزی شکل گرفت. این المپیک در چارچوب مقررات فنی فدراسیونها برگزار میشود.
قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت از ارائه پیشنهاد جهانی برگزاری چنین رویدادی به رئیس کمیته بین المللی المپیک خبر داد و تصریح کرد: این المپیک را با شعار "تحصیل، تهذیب و ورزش" برگزار میشود. اما میتوان در بعد بین المللی و به صورت یک المپیک جهانی هم برگزار کرد. این پیشنهاد به ژاک روک ارائه شده است.
وی با اشاره به ارزیابی اخلاقی و رفتاری ورزشکاران دختر و پسر شرکت کننده در المپیک ورزش دانش آموزی گفت: 99 کاپ اخلاق برای اهدا به بهترینهای تیمی و انفرادی در نظر گرفته شده است. این رقابتها اگر خوب برگزار میشود میتواند موجب رشد و بالندگی ورزش کشور شود. البته این نیازمند فعال شدن کمیته استعدادیابی فدراسیون هاست.
چرا مسابقات آموزش و پرورش نسبت به گذشته به خصوص دوران قبل و اوایل بعد از انقلاب کمرنگ تر شده است؟
هاشمی با طرح این سوال یادآور شد: آن زمان بر خلاف امروز، راه رسیدن به تیمهای ملی عبور موفق از مسابقات آموزشگاهی بود. باید به دنبال راهکاری برای شناسایی نقطه وصل میان مسابقات آموزشگاهی و تیمهای ملی بود. البته در گذشته تنوع رقابتها مانند امروز نبود. با این حال خروجی لازم از این مسابقات وجود ندارد. باید خروجیهای بیشتر و بهتری داشت.
قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت از اجرای طرح بررسی شیوع ناهنجاریهای فیزیکی در میان 4 ورزشکار شرکت کننده در المپیک ورزش دانش آموزی خبر داد و گفت: البته این حرکت در طول سال تحصیلی در مورد دانش آموزان عادی هم انجام میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست خبری قائم مقام وزیر آموزش و پروش در امور تربیت بدنی و سلامت موضوعات زیادی مطرح شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:
* با همکاری اداره کل تربیت بدنی از ابتدای امسال تمام مدارس موظف تهیه شناسنامه سلامت برای دانش آموزان هستند.
* دکتر بهمنی سرپرست کل المپیک ورزش دانش آموزی است. در استانها هم نیز استانداران مسئولیت شورای هماهنگی بازیها را بر عهده دارند.
* کتاب ورزش متعلق به دانش آموزان نیست. این کتاب ویژه مربیان دورههای ابتدایی و راهنمایی در حال تدوین است.
* واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی در سطح آموزش و پرورش امکان پذیر نیست.
* طبق برنامه چهارم توسعه سرانه فیزیکی ورزش باید یک درصد باشد در حالیکه در حال حاضر این سرانه نیم درصد است.
* درمورد سرانه ورزش دانش آموزی تاکنون اعداد و ارقام مختلفی عنوان شده اما واقعیت آن است که آنچه به عنوان سرانه مدارس در نظر گرفته است چیزی نیست که سهم آنها بود.
* فدراسیون ورزشهای مدارس رسمیت دارد در غیر این صورت مسئولیت اعزامهای برون مرزی را بر عهده نداشت.
* معاونت توسعه قابلیتهای جسمانی و استعدادیابی راه اندازی میشود.
نظر شما