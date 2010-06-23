پیروز قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شخصا مایلم به استقلال برگردم اما هنوز چیزی مشخص نیست و تماسی از باشگاه با من گرفته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر استقلال نشد در مس می ماند یا به تیم دیگری خواهد رفت؟ گفت: همانطور که گفتم چیزی مشخص نیست و نمی‌دانم چه اتفاقی رخ می دهد. برای همین ترجیح می دهم در مورد ماندن در مس یا حضور در تیم دیگری هم صحبت نکنم.

پیروز قربانی در پاسخ به این صحبت مسئولان باشگاه استقلال مبنی براینکه به دلیل ترافیک در خط دفاعی احتمال جذب قربانی تقریبا صفر است تصریح کرد: در این مورد هم کسی با من صحبت نکرده و چیزی از باشگاه استقلال نشنیدم.

مدافع سابق اسقتلال پس از یک فصل بازی در مس کرمان به دنبال حضور مجدد در تیم سابقش است اما باتوجه به صحبت هایی که از سوی مسئولان باشگاه مطرح شده، احتمال آبی پوش شدن قربانی کم است.