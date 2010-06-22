حجت الاسلام علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به خراسان در حوزه میراث فرهنگی تاسیس پژوهشگاه در نیشابور بود که مسئولان قصد تاسیس آن را در شهر مشهد داشتند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: این اقدام که خلاف مصوبه بود با پیگیری و برگزاری جلسه ای با بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بر طرف شد و مقدمات تاسیس این پژوهشگاه در نیشابور در حال انجام است.
حسینی تصریح کرد: قرار است در سال جاری مکانی به صورت اجاره ای برای ساختمان اصلی در نظر گرفته شود تا با مکانیابی مناسب بنای اصلی آماده شود.
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