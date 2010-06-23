غلامعلی بارانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توزیع اعتبارات در دولت مصوبات سفر ریاست جمهوری راه های روستایی شهرستانهای گرگان، آق قلا و علی آباد از نعمت آسفالت بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تمام روستاهای کددار شهرستان بندرگز از راه آسفالته برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پراکندگی روستاها و بعد مسافت در حوزه شهرستانهای گنبد، مراوه تپه و کلاله نیز روستاهای بالای 50 خانوار تا پایان ساال 89 و روستاهای بالای 25 خانوار در سال 90 در دستور کار آسفالت قرار دارد.

به گفته بارانی، پس از آنکه روستاهای دارای کد استان از راه آسفالته برخوردار شدند، بهسازی، آسفالت و احداث راه های مواصلاتی که ارتباط روستاها را به یکدیگر و مراکز، بخش و دهستان و شهرستان تسهیل کنند در اولویت بعدی است.

معاون راه روستایی راه و ترابری گلستان افزود: در 20 سال گذشته بیشتر به امر احداث و برخوردار کردن روستائیان از آسفالت توجه شده و بنابراین بهسازی و روکش آسفالت راه های روستایی استان نیاز به برنامه وسیع و گسترده دارد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.