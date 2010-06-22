ساخت بزرگراه دانسفهان به بوئین زهرا در استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور عجم استاندار، روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی، محمد صادق پور مهدی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری قزوین و جمعی از مسولان استان کلنگ ساخت بزرگراه بوئین زهرا به دانسفهان به زمین زده شد.

در این مراسم محمد امین نصر اللهی زاده مدیر کل راه وترابری استان قزوین گفت: برای اجرای قطعه اول بزرگراه بوئین زهرا، سه راهی دانسفهان در مسیر جاده سه راهی رحیم آباد به بوئین زهرا به طول 14 کیلومتر 40 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.



نصراللهی زاده افزود: طرح مطالعاتی تعریض جاده سه راهی رحیم آباد به بوئین زهرا به عنوان یکی از محورهای شریانی استان در مسیر ارتباطی استانهای های جنوبی، مرکزی و شمالغرب کشور در دست اجراست.

وی همچنین اظهار داشت: قطعه دوم بزرگراه بوئین زهرا به سه راهی دانسفهان به طول 14 کیلومتر به زودی با نهایی شدن مطالعات آغاز می شود.



مدیرکل راه وترابری استان قزوین در ادامه تعریض محورهای مواصلاتی و رفع نقاط پرحادثه را از جمله برنامه های پیش بینی شده برای افزایش ایمنی تردد در این استان اعلام و اضافه کرد: امسال ساخت بیش از 110 کیلومتر بزرگراه در استان قزوین آغاز می شود.



احمد عجم استاندار قزوین هم آغاز ساخت بزرگراه در این مسیر را دغدغه مهم مسولان در بخش حمل ونقل استان دانست و از تلاش های صورت گرفته در تسریع در عملیات اجرایی این طرح قدردانی کرد.



استاندار قزوین در ادامه با اشاره به اینکه امسال 17 درصد اعتبارات استان به بخش حمل و نقل اختصاص یافته است گفت: تعریض جاده های اصلی، رفع نقاط پرحادثه و نوسازی ناوگان حمل و نقل از برنامه های پیش بینی شده در این بخش است.



عجم همچنین از پیمانکاران فعال در استان خواست در اجرای طرح ها با سرعت و دقت بیشتری عمل کنند.



روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به موقعیت ارتباطی این شهرستان در محورهای مواصلاتی استان و کشور از آغاز شش پروژه جدید در زمینه بهسازی و تعریض جاده های اصلی این شهرستان در سالجاری خبر داد.

عباسپور گفت: برای اجرای طرح های بهسازی و آسفالت و تعریض راههای اصلی شهرستان بوئین زهرا امسال بیش از140 میلیارد تومان هزینه می شود.



ابوالفضل طاهرخانی فرماندار بوئین زهرا هم در این مراسم گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در زمینه ایمن سازی جاده ها ارائه کرد.



جاده سه راهی رحیم آباد به بوئین زهرا در کریدور ارتباطی استانهای جنوبی، مرکزی و شمالغرب کشور به عنوان یکی از جاده های پرتردد و پرحادثه در استان قزوین محسوب می شود که احداث بزرگراه در کاهش سوانح جاده ای و ایمن شدن سفرها نقش تعیین کننده ای دارد.