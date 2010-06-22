مسائل پشت پرده فوتبال باعث کناره گیری فوتبال 7 نفره بوشهر شد

حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر در خصوص برگرداندن تیم فوتبال جانبازان و معلولین استان بوشهر از مسابقات کشوری، اظهار داشت: مشکلاتی در فوتبال کشورمان وجود دارد که گریبانگیر این ورزش شده است و برخی افراد در راس فدراسیون خواسته هایی از ما داشتند که ما آنها را اجرایی نکردیم و آن شد که در کلاس بندی بازیکنان گیرهای واهی به تیم دادند و هشت نفر از بازیکنان را به دلیل اینکه در کلاس موجود نیستند، حذف کردند.

وی با بیان اینکه برخی افراد به خواسته خود رسیدند، اظهار داشت: با شرایط موجود تنها هفت بازیکن برای بوشهر باقی ماند که با هفت بازیکن نمی شد به بازی ها ادامه داد.

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان استان بوشهر گفت: برخورد ناجاوانمردانه و زننده ای در این مسابقات با تیم ما شد و ما نیز ترجیح دادیم در شرایط موجود بازی های را ترک کنیم.

ابراهیمی گفت: برخی بازیکنان بوشهری به دلایل مشکلات اخلاقی از تیم کنار گذاشته شده بوده و از حضور در مسابقات منع شده بودند اما تیم خوزستان با همکار فدراسیون اقدام به جذب این بازیکنان کردند و به صورت غیرقانونی با این بازیکنان در میدان حاضر شدند.

وی با بیان اینکه فدراسیون دارای مشکلات عدیده ای است، گفت: برخی دوست ندارند هیئت جانبازان و معلولین استان بوشهر مسیری که در پیش گرفته است را در پیش بگیرد و با سنگ اندازی سعی در جلوه دادن عملکرد ضعیف این هیئت در استان بوشهر دارند.