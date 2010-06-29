به گزارش خبرنگار مهر، ساختار اکولوژیک و حیات آبزیان دریایی خلیج فارس که بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی به ویژه آبزیان ظریف و کوچک است با ورد پسابهای صنعتی و شهری و تلفیق این آلودگی با آلاینده های نفتی و شیمایی بهم خورده است.

بروز پدیده کشند قرمز به عقیده بسیاری از متخصصان محیط زیست که ناشی از بهم خوردگی تعادل زیستی و آلودگیهای وسیع نفتی، شیمایی و پسابهای خانگی و شهری است توانسته حجم وسیعی از آبزیان دریایی را نابود کند. تک سلولی مرگباری که با پهن کردن دامنش بر گستره آبهای کشور اجازه نفوذ نور خورشید و دریافت اکسیژن به آبزیان مختلف را نمی دهد و جان آنها را یکی یکی می گیرد.

در همین رابطه دبیر گروه بیولوژی دریایی دانشگاه علوم و فنون خرمشهر به خبرنگار مهر گفت: آلودگی در خلیج فارس باعث شده گونه های مهاجم گوی سبقت را از یکدگیر بربایند و گونه های قوی گونه های ضعیف را از بین ببرند و تنازع بقا به شکلی بی رحمانه در خلیج فارس رویت می شود.

احمد سواری افزود: آلاینده ها در آبهای ساحلی کشور در حال رشد هستند و رشد یک گونه حیات گونه دیگر را از بین می برد. زنجیره های غذایی در دریا نیز به هم مرتبطند. به همین دلیل راه حل در خلیج فارس این است که آب پاکیزه نگه داشته شود تا حیات جانداران دریایی و در نتیجه حیات انسانی در حاشیه خلیج فارس تهدید نشود.

این متخصص محیط زیست دریایی و استاد دانشگاه با تائید برهم خوردن زنجیره های غذایی در خلیج فارس تاکید کرد: مطالعات نشان می دهد آلودگی در خلیج فارس حیات موجودات را به شکلهای مختلف تهدید می کند تا آنجا که اکنون ژله ماهیها و عروسهای دریایی برای بقا زندگی گونه های دیگر دریایی را تهدید می کنند.

سواری اضافه کرد: این دو گونه ذخیره غذایی موجودات دریایی دیگر را می خورند و به زودی این معضل باعث از بین رفتن بسیاری زیر گونه ها و گونه ها ضعیفتر و در نتیجه تخریب گسترده ای در حیات جانداران دریایی خلیج فارس می شود.

خلیج فارس به عنوان بزرگترین پناهگاه موجودات دریایی مکانی آرام برای گونه های مختلفی است که از هزاران سال پیش تا امروز به زندگی خود ادامه داده اند.

قباد( شاه ماهی) شکوه حلوا سفید یا زبیده، شوریده، حلوا سیاه، سرخو، شعری، سبیتی، خاور و دختر ناخدا از مهمترین ماهی های خــوراکی و اره ماهی، بمبک، ماهی لقمه، اسب ماهی از ماهیهای غیر خوراکی خلیج فارس محسوب می شوند.

علاوه بر این خلیج فارس دارای صدها گونه ماهی تزئینی است که برخی از نمونه های آن مانند(امپراتور) در جهان نادر است جراح دم زرد، آنتن دار، دلقک آبی، کاردینال، هامور، سقماهی، دم گاوی، نئون، آرایشگر، صندوق ماهی، شاخدار، خروس دریایی، پیکاسو، ملوان، چیتی، شقایق، ژله و پیکاسوی مشکی از دیگر ماهی های تزئینی آبهای جزیره کیش هستند.