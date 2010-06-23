10 درصد یارانه مطبوعات در ساماندهی نظام توزیع هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، احسان قاضی‌زاده سه شنبه در همایش سراسری مدیران و سرپرستان روزنامه ایران که درسالن اجتماعات باغستان برگزار شد، اظهار داشت: بعد از وقایع و حوادث پس از انتخابات شاهد کاهش شدید تیراژ مطبوعات در کشور بودیم وهرچند این روند تغییر کرده و تیراژ رسانه‌ها و تعداد مخاطبان رسانه‌ها افزایش یافته ولی هنوز هم با استاندارد های جهانی و حتی منطقه‌ ای فاصله داریم.

قاضی‌زاده افزود: بررسی تیراژ رسانه‌های مکتوب کشور هم نشان می دهد در مقایسه با کشور‌های منطقه‌ای و از جمله پاکستان در رده پایین‌ تری قرار داریم که بیانگر عدم اعتماد سازی بین مردم و مطبوعات در حد لازم است.

وی نارآکامدی سیستم توزیع را در کاهش میزان مخاطب موثر دانست و گفت: افزایش سطح پوشش عامل مهمی در جلب مخاطب در عرصه رسانه ها محسوب می شود و در حالیکه افزایش میزان پوشش رسانه ملی در افزایش میزان مخاطب این رسانه نقش تعیین کننده داشته در بخش مطبوعات هنوز این اتفاق نیفتاده و نقاط زیادی تحت پوشش نیستند که در همین راستا یکی از برنامه های وزارت ارشاد در سال جاری افزایش سطح پوشش مطبوعات است.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: با افزایش 50 تا 60 درصدی شبکه توزیع و پوشش که جمعیتی بالغ بر500 تا 600 هزار نفر را شامل می شود می توان این مشکل را تا حدودی حل کرد.

وی گفت: دولت در سال جاری 10 درصد یارانه‌ها در بخش مطبوعات را به ساماندهی نظام توزیع و حوزه اشتراک اختصاص خواهد داد.

وی تصریح کرد: پرداخت یارانه به مخاطبان برای جلب مشتری ثابت مطبوعات کار خوبی است که در سرفصل‌های مصوب دولت در بودجه دیده شده که موسسه ‌های فرهنگی از جمله ایران می توانند در این زمینه از تسهیلات یاد شده بهره مند شوند.

قاضی‌زاده تربیت نیروی تخصصی در حوزه رسانه ای نیروهای اصولگرا برای تحقق شکل گیری مطبوعات قوی و منسجم را از اولویتهای امسال اعلام کرد و گفت: امروز رسانه‌های اصولگرا و ارزشی در حوزه خبرگزاریها جایگاه خوبی دارند و در میان روزنامه‌های ارزشی و انقلابی روزنامه ایران با چاپ ویژه ‌نامه‌ها پیشگام است.



مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آگهی‌های دولت و مصوبه اخیر گفت: این موضوع یک دستور‌العمل اجرایی بودجه دولت است که به تأیید رئیس‌جمهور نیز رسیده است ولی در صورت انعکاس دیدگاه های مختلف توسط موسسه ایران موضوع را بررسی بیشتری خواهیم کرد اما در هر صورت باید به گونه ای حرکت کنیم که این مسئله به تقابل با همکاران مطبوعاتی منجر نشود.

قاضی‌زاده اظهار داشت: مؤسسه مطبوعاتی ایران در صورت افزایش تیراژ تا میزان 500 هزار نسخه و جذب 200 هزار مخاطب می تواند زمینه افزایش شبکه توزیع را فراهم کند.