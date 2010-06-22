مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق گفت: این نمایشگاه ظهر سه شنبه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان کرج آغاز شده و عکسهای فراوانی با این هدف در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عباس فتاحیان ادامه داد: این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و هنرمند عکاسی به نام "سعیده کارگر" برپا شده و تا 15 تیرماه سال جاری در محل موزه تاریخ کرج واقع در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و تالار شهیدان نژادفلاح ادامه دارد.

وی بیان کرد: در نمایشگاه یادشده عکسهایی از طبیعت کرج و جاذبه های گردشگری در این زمینه در معرض دید علاقمندان به هنر قرار داده شده و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت هشت صبح تا 18 بعد از ظهر به محل برگزاری نمایشگاه مراجعه کنند.

طرح جمع آوری اسناد و نسخ خطی شهروندان کرجی آغاز شد

فتاحیان اضافه کرد: طرح جمع آوری اسناد و نسخ خطی شهروندان کرجی آغاز شده که امیدواریم این طرح با همکاری شهروندان همراه باشد.

این محقق کرج شناسی گفت: در این زمینه، هریک از شهروندان که فکر می کند شرایط نگهداری بهینه از اسناد و نسخ خطی در منزل خود را ندارد، می تواند با مراجعه به موزه تاریخ کرج این اسناد و نسخ را به موزه تحویل دهد.

وی گفت: همچنین شهروندان جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه درست نگهداری اسناد و نسخ خطی می توانند به موزه تاریخ کرج مراجعه کنند. این افراد جهت تحویل دادن اسناد و نسخ می توانند به موزه تاریخ کرج واقع در ساختمان معاونت فرهنگی اجتماعی کرج (تالار شهیدان نژادفلاح در چهارراه طالقانی) مراجعه کنند.

فتاحیان اضافه کرد: همچنین شماره تلفن همراه 09369902146 آمادگی پاسخگویی در زمینه سئوالات شهروندان در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: شرایط نگهداری از اسناد و نسخ بسیار حساس است و باید موارد ایمنی در این زمینه رعایت شود در حالیکه بسیاری از شهروندان از این موارد مطلع نیستند. نور و قارچهای مختلف در خصوص عدم رعایت موارد لازم می تواند به اسناد و نسخ خطی آسیب بزند و طی زمان موجب نابودی این اسناد و نسخ شود.