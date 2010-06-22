مدیر موزه تاریخ، مردم شناسی و اسناد و نسخ خطی کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق گفت: این نمایشگاه ظهر سه شنبه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان کرج آغاز شده و عکسهای فراوانی با این هدف در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
عباس فتاحیان ادامه داد: این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و هنرمند عکاسی به نام "سعیده کارگر" برپا شده و تا 15 تیرماه سال جاری در محل موزه تاریخ کرج واقع در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج و تالار شهیدان نژادفلاح ادامه دارد.
وی بیان کرد: در نمایشگاه یادشده عکسهایی از طبیعت کرج و جاذبه های گردشگری در این زمینه در معرض دید علاقمندان به هنر قرار داده شده و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت هشت صبح تا 18 بعد از ظهر به محل برگزاری نمایشگاه مراجعه کنند.
طرح جمع آوری اسناد و نسخ خطی شهروندان کرجی آغاز شد
فتاحیان اضافه کرد: طرح جمع آوری اسناد و نسخ خطی شهروندان کرجی آغاز شده که امیدواریم این طرح با همکاری شهروندان همراه باشد.
این محقق کرج شناسی گفت: در این زمینه، هریک از شهروندان که فکر می کند شرایط نگهداری بهینه از اسناد و نسخ خطی در منزل خود را ندارد، می تواند با مراجعه به موزه تاریخ کرج این اسناد و نسخ را به موزه تحویل دهد.
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