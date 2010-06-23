پروفسور ماکسول مک کومبز استاد ارتباطات دانشگاه تگزاس در مورد اینکه آیا دفاع از مواضع شخصی توسط مدرس در کلاس درس به لحاظ اخلاقی امری قابل قبول است یا نه، به خبرنگار مهر گفت: طرح دیدگاهها و مواضع شخصی که مرتبط با موضوع درسی نباشد کاری غیر اخلاقی و غیر حرفهای است.
وی افزود: مدرس نباید زمان و وقت کلاس را به طرح دیدگاهها و مواضع شخصی خود اختصاص دهد چرا که این با اخلاق حرفهای او مغایرت دارد.
مؤلف "رسانههای جمعی و افکار عمومی" در ادامه تصریح کرد: وظیفه و نقشی که برای مدرس متصور است این است که او "آموزش" دهد و آنچه را که دانشجو توقع یادگیری آنرا دارد و برای آن به کلاس درس آمده، آموزش دهد. وقت و زمان کلاس باید به موضوع درس اختصاص یابد و مدرس باید با مطالعه و تعمیق بحثهای خود در جهت آموزش گام مؤثر بردارد.
کلاس عرصه ارائه دیدگاههای شخصی نیست
مک کومبز خاطر نشان کرد: کلاس محل و عرصه ارائه مواضع شخصی و مشخص و دیدگاههای فردی مدرس نیست و مدرس نباید طرز تفکر خاصی را به دانشجویانش القا و تحمیل کند.
وی در پایان افزود: ماهیت کلاس درس به گونهای است که مدرس مخاطبان را در اختیار دارد و این مخاطبان خیلی آزادی عمل ندارند و لذا مدرس نباید از این موقعیت برای طرح دیدگاهها و مواضع شخصی خود سوء استفاده کند.
ماکسول مک کومبز از صاحبنظران و اندیشمندان علم ارتباطات و استاد دانشگاه تگزاس امریکا است. کتاب اخیر مک کومبز "رسانههای جمعی و افکار عمومی" نام دارد. او استاد دانشگاههای کارولینای شمالی و UCLA امریکا نیز بوده است.
عمده شهرت او برای نظریه "برجسته سازی" (agenda-setting) است. کارکرد برجستهسازی رسانهها، به تأثیر گذاشتن به آنچه مردم درباره آن فکر میکنند یا آنچه مهم تلقی میشود، میپردازد. این نظریه بیان می کند که رسانه های جمعی در ایجاد اولویتهای فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامۀ مخاطبان، نقش اساسی ایفا می کنند. نظریۀ مذکور، پیش بینی می کند که اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در رسانه ها برجسته شود، می تواند مخاطبان را به این اندیشه وادارد که موضوع مذکور مهم است.
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