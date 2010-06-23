سید جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور 25 قبرستان غیرمجاز در استان قم اظهار داشت: در سال 85 موفق به تعطیلی 9 مورد از این قبرستانها شدیم و برای سال جاری نیز قصد تعطیلی قبرستانهای امامزاده احمد، چهل اختران، امامزاده ابراهیم و سید سربخش را داریم.
وی در خصوص مشکلات این قبرستانها اظهار داشت: گورستانهای قدیمی موجب آلودگی زیست محیطی، گسترش جانوران موذی در مناطق مسکونی، آلودگی آبها و نفوذ نیترات به خاک میشوند و به علاوه از لحاظ شهری نیز موجبات ترافیک سنگین در خیابانها را فرام میکنند.
حسینی تاکید کرد: قبرستانها بر اساس معیارهای وزارت بهداشت نباید در مسیر بادها، آبها و حوزه گسترش شهر باشد و به علاوه فاصله آنها تا مناطق مسکونی نیز باید حداق 4 تا 5 کیلومتر باشد.
وی در ادامه گفت: قبرستانهای داخل شهر قم نیز علاوه بر اینکه در مسیر آبها و بادها قرار دارند، مانع توسعه طرحهای شهری میشوند.
حسینی تنها قبرستانهای مجاز شهر را قبرستان بقیع و بهشت معصومه معرفی کرد و با بیان اینکه بقیع نیز ممکن است در سالهای آینده به دلیل گسترش شهر متوقف شود، گفت: به احتمال 80 درصد، امامزاده علیرضا(ع) در شرق جمکران، قبرستان دوم شهر خواهد بود.
آرامستان بهشت معصومه تمامی استانداردها را دارد
مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهر در خصوص تاریخچه آرامستان بهشت معصومه اظهار داشت: سال 54 به دلیل مشکلات قبرستانهای داخل شهر طرح جایابی قبرستان جدید مطرح شد که به دنبال آن مناطق مختلفی معرفی شدند اما از نظر کارشناسان منطقه فعلی بهشت معصومه به دلیل فاصله از شهر و دارا بودن معیارهای زیست محیطی از قبیل شور نبودن و نفوذ ناپذیری خاک به عنوان قبرستان اصلی و جدید شهر تعیین شد.
خاک بهشت معصومه مشکلی ندارد و در مسیر آب نیز قرار ندارد
وی در خصوص اخبار مربوط به مشکلات خاک بهشت معصومه و آلوده شدن آبهای زیرزمینی گفت: در سال 85 یک تیم کارشناسی مجددا این منطقه را بررسی کرد و همان نظر کارشناسان در سال 54 را تأیید کرد.
حسینی ادامه داد: شیب آبهای زیرسطحی این منطقه به سمت شهر نیست بلکه به سمت دشتهای شمال غربی است که در آنجا حتی کشاورزی هم انجام نمیشود و باد غالب نیز جهت شهر نمیوزد و فاصله آرامستان از شهر نیز استاندارد است.
وی گفت: حتی با توجه به بتن ریزی قبرها امکان نفوذ مواد به خاک نیز بسیار پایین است.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهر اظهار داشت: سطح آب در این منطقه به هیچ وجه بالا نیست زیرا اگر اینگونه بود، خود ما استفاده میکردیم و دیگر برای تأمین آب فضای سبز با مشکل روبرو نبودیم.
فروش قبر تا 40 میلیون در داخل شهر
حسینی وجود این قبیل شایعات را طبیعی دانست و عامل آنها را کسانی معرفی کرد که از قبرستانهای داخل شهر نفع اقتصادی میبرند و نمیخواهند بهشت معصومه به فعالیت ادامه دهد.
وی گفت: هر قبر در گورستانهای داخل شهر 5 تا 40 میلیون فروخته میشود و به همین دلیل برخی سازمانها و بخش خصوصی در مقابل تعطیلی آنها مقاومت میکنند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 60 درصد متوفیان استان در بهشت معصومه دفن میشوند و مابقی در دیگر قبرستانها هستند، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به 70 هزار نفر در مساحت 250 هکتاری بهشت معصومه خاک شدهاند.
بهشت معصومه تا 100 سال دیگر نیز جا دارد / قبر برای قمیها رایگان است
حسینی اظهار داشت: این قبرستان در دشت قرار دارد و میتوان آن را گسترش داد و حتی و با توجه به ظرفیت رشد جمعیت شهر میتواند تا 100 سال دیگر نیز پاسخگوی نیاز مردم باشد.
وی در خصوص قیمت قبر نیز تاکید کرد: از ساکنین قم پول نمیگیریم و تنها هزینه خدمات که در حدود 150 تومان است را دریافت میکنیم اما در بخش قبرهای ممتاز که از فضای سبز مناسبتری برخوردارند و سطح قبر هم بالاتر است قیمت در حدود 700 هزار تومان است و در قطعههای خانوادگی یکمیلیون و 250 هزار و در بقعهها در حدود پنج میلیون تومان میباشد.
حسینی با اشاره به میانگین دفن 16 نفر در روز گفت: خوشبختانه آمار فوت سال 88 نسبت به سال 87 کمتر بوده و مهمترین علت فوت نیز کهولت و بعد از آن سوانح رانندگی است.
وی در رابطه با افراد مجهول الهویه اظهار داشت: افراد مجهول الهویه برای حدود دو ماه در سردخانه نگهداری میشوند و در صورتی که علت مرگ قتل عمد نباشد با دستور قاضی پس از عکس برداری و انگشت نگاری دفن میشوند.
حسینی خاطرنشان کرد: هیچ جسدی را به دانشگاه برای کالبد شکافی نمیدهیم و حتی کودکان زیر دو ماه را نیز دفن میکنیم چرا که این کار منع شرعی دارد و دانشجویان برای استفاده علمی میتوانند در کالبد شکافیهای پزشک قانونی حضور پیدا کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهر قم با اشاره به آلودگیهای زیست محیطی قبرستانهای داخل شهر گفت: پیگیر ساماندهی تمام این قبرستانها هستیم.
سید جمال الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور 25 قبرستان غیرمجاز در استان قم اظهار داشت: در سال 85 موفق به تعطیلی 9 مورد از این قبرستانها شدیم و برای سال جاری نیز قصد تعطیلی قبرستانهای امامزاده احمد، چهل اختران، امامزاده ابراهیم و سید سربخش را داریم.
نظر شما