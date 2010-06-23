طرح سفرهای تابستانی جاده ای در هرمزگان آغاز شد

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان، تعطیلی مدارس و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان پیش بینی می شود در ماه های تیر و مرداد، شاهد افزایش تقاضای سفرهای تابستانی در بخش حمل و نقل جاده ای برونشهری باشیم.

وی بیان کرد: در این راستا اداره کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان به عنوان متولی بخش حمل ونقل جاده ای مسافرین استان، ضمن انجام برنامه ریزی، برای تسهیل در امر جابجایی مسافرین و افزایش ایمنی، تمهیدات لازم اتخاذ شده است که با هماهنگی های صورت پذیرفته امید است هموطنان عزیز سفرهای بی خطری داشته باشند.

بهرامی نیا گفت: کلیه شرکتهای مسافربری استان ملزم به برقراری سرویسهای منظم در تمامی مسیرهای تحت پوشش بوده و همچنین به جهت سهولت دسترسی و فراهم کردن بلیت، امکان خرید بلیت از طریق دفاتر شهر، دفاتر شرکتهای مستقر در پایانه مسافربری و خرید از طریق سایت اینترنتی برای مسافرین مهیاست.

