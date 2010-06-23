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۲ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۰

طرح سفرهای تابستانی جاده ای در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل پایانه های هرمزگان گفت: طرح جابجایی مسافران تابستانی در بخش حمل نقل جاده ای از اول تیر تا پایان شهریورماه سال جاری به مدت سه ماه اجرا می شود.

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اعلام کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان، تعطیلی مدارس و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان  پیش بینی می شود در ماه های تیر و مرداد، شاهد افزایش تقاضای سفرهای تابستانی در بخش حمل و نقل جاده ای برونشهری باشیم.

وی بیان کرد: در این راستا اداره کل حمل و نقل و پایانه های هرمزگان به عنوان متولی بخش حمل ونقل جاده ای مسافرین استان، ضمن انجام برنامه ریزی، برای تسهیل در امر جابجایی مسافرین و افزایش ایمنی، تمهیدات لازم اتخاذ شده است که با هماهنگی های صورت پذیرفته امید است هموطنان عزیز سفرهای بی خطری داشته باشند.

بهرامی نیا گفت: کلیه شرکتهای مسافربری استان ملزم به برقراری سرویسهای منظم در تمامی مسیرهای تحت پوشش بوده و همچنین به جهت سهولت دسترسی و فراهم کردن بلیت، امکان خرید بلیت از طریق دفاتر شهر، دفاتر شرکتهای مستقر در پایانه مسافربری و خرید از طریق سایت اینترنتی برای مسافرین مهیاست.
 
کد مطلب 1105580

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