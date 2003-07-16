هرم سني نامتعادل در ايران ، دستيابي به توسعه پايدار را كند كرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي به مناسبت روز جهاني جمعيت طي پيامي گفت: وجود بيش از 50 درصد جمعيت زير 25 سال در كشور از سويي تامين نيازهاي فوري ايشان همچون بهداشت، تغذيه، اشتغال، مسكن، تحصيل و ازدواج را د راولويت قرار مي دهد و از سوي ديگر توجه برنامه ريزي كلان كشور و تخصيص منابع را از ساير گروههاي سني همچون ميانسالان و سالمندان دور مي كند."

دكتر مسعود پزشكيان در اين پيام كه در همايش جمعيت شناسي در ايران قرائت شد، افزود:" توزيع ناهمگون هرم سني در استانهاي مختلف كشور نيز حاكي از وجود تفاوتهاي قابل ملاحظه اي در الگوي جواني جميعت است و گذر جميعتي همراه گذر اپيدوميولوژيك چالشهاي فراواني را پيش روي ما مي نهد."

پرشكيان با اشاره به كاهش نرخ رشد جمعيت از 3 درصد به 2/1 درصد ادامه داد:" موفقيت برنامه هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در كشور اين فرصت را فراهم كرده است كه از توجه به كميت جمعيت و ابعاد آن مثل توجه به نرخ رشد و ميزانهاي مواليد و مرگ به مسايل مرتبط با كيفيت آن همچون توزيع متوازن جمعيت، مهاجرت به داخل و خارج استاني، مهاجرت از روستا به شهر، حاشيه نشيني، توسعه و تمركز قطبهاي بازرگاني، صنعتي، كشاورزي و ... از ديدگاه كلان تر نگريسته شود."

وي با اشاره به افزايش مرگهاي ناشي از بيماريهاي قلبي عروقي، سرطانها و شيوع اپيدميهاي خاموش همچون پوكي استخوان به عنوان اولويتهاي مورد نظر در پيشگيري، درمان و توانبخشي گفت:" در كنار اين مشكلات بايد مسايل مرتبط با جوانان و بيماريها و ريسك فاكتورهاي جهاني مانند ايدز، سيگار، الكل، خشونت، افسردگي ، حوادث و سوانح نيز مد نظر داشت و براي آنها برنامه ريزي كرد."

وي همچنين افزايش سن ازدواج و طولاني شدن فاصله بلوغ و تشكيل خانواده، افزايش بالقوه جمعيت فعال از نظر جنسي، كاهش سن مصرف سيگار در كشور، وجود شواهدي دال بر مصرف الكل در بين برخي جوانان، سير فزاينده ايدز و تغيير الگوي آن از انتقال از طريق خون به انتقال از طريق روابط جنسي را ملزوم مداخله جدي دانست.

دكتر پزشكيان، تدوين سياست ملي جمعيت، تدوام برنامه هاي كنترل جمعيت بويژه در مناطق داراي باروري بالاَ، اجراي برنامه شيوه زندگي سالم براي تمامي اقشار بويژه جوانان براي كاهش ريسك بروز رفتارهاي پرخطر، ادغام برنامه هاي ايدز و تنظيم خانواده و تقويت مشاوره ازدواج، توجه به بهداشت باروري جوانان و هدايت برنامه هاي بين المللي در جهت توسعه برنامه هاي ادغام يافته در دستگاههاي مختلف را از عمده برنامه هاي آتي وزارت بهداشت برشمرد.

پيام دبير كل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني جمعيت

در اين همايش همچنين دبير كل سازمان ملل متحد ، طي پيامي اعلام كرد:" در سراسر جهان ميليونها دختر و پسر از تحصيل محرومند كه اين امر به گونه اي گسترده به فرصت و توفيقهاي شخصي آنان و جامعه خدشه وارد مي كند."

كوفي عنان افزود :" در برخي كشورها نيمي از دختران قبل از سن 18 سالگي ازدواج كرده اند كه غالبا موجب بارداري هايي مي شود كه خطرات جدي براي سلامت مادر و كود ك به بار مي آورد."

وي در ادامه تاكيد كرد :" تجربه نشان داده كه زنان تحصيل كرده غالبا ديرتر ازدواج مي كنند و كودكان سالم تر و تحصيل كرده تر دارند كه اين امتيازات را از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهند."

كوفي عنان افزايش سن ازدواج را از سن 18 سالگي به 23 سالگي موجب كاهش 40 درصد در نرخ رشد جمعيت دانست و گفت : " از هر 6 نفر در كره زمين ، يك نفر نوجوان است و در جهان در حال توسعه بيش از 40 درصد جمعيت زير 20 سال سن دارند لذا تصميماتي كه اين جوانان مي گيرند جهان ما و دور نماي نسلهاي آينده را شكل مي دهد.از همين رو بايد حقوق اين حجم بالاي نوجوان براي بهره مندي از بهداشت، اطلاعات و خدمات را به رسميت شناخته و در راستاي تحقق آن همت گماريم.