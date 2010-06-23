اطلاع رسانی دینی فعالیتی دقیق و حساس است

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تبلیغ و اطلاع رسانی دینی گفت: ضرورت اطلاع رسانی و تبلیغ با توجه به جایگاه و نقش انقلاب ما که انقلاب اسلامی و دینی است بدیهی و روشن است.

وی افزود: از آنجا که دین عامل نجات و سعادت مسلمانان، اطلاع رسانی دینی خواسته و مطالبه همه اقشار و آحاد جامعه است، به طور طبیعی آگاهی دقیق از مسائل دینی و رخدادهای جهان دینی، مبانی دینی و اعتقادات ، مسائلی که در این حوزه چه در داخل و چه در خارج رخ می دهد برای آنها حائز اهمیت تلقی می شود.

حجت الاسلام نیک نژاد با اشاره به اینکه این آگاهی می تواند جامعه را در رسیدن به اهداف بلند و پیش بینی شده کمک کرده و روند رسیدن به این اهداف را تسریع کند گفت: اگر جامعه ای بر مبنا و ملاک دین پیش رود ضریب اطمینان بیشتر است چرا که ما برخلاف افرادی که دین را عامل محدود کننده می دانند، دین را عامل پیشرفت و ترقی ، رشد و بالندگی، شکوفایی استعدادها و توانمندی های نهفته در انسان است.

وی تصریح کرد: با این نوع نگاه باید تلاش کنیم که عمق دینداری در جامعه بیشتر شود. از این رو تمام اهل تبلیغ چه در فضاهای مجازی و سایبری، خبرگزاری و نشریات مکتوب، کتاب و چه از راه چهره به چهره و مستقیم باید تلاش کنند تمام باورهای دینی را در جامعه تعمیق دهند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: تبلیغ و اطلاع رسانی دینی کاری دقیق است که باید با ظرافت خاص خود صورت بگیرد. ما توقع داریم دین رأس برنامه های اطلاع رسانی قرار گیرد، چرا که این امر خواست جامعه اسلامی و دیندار ما است و به دین در تمام زوایای زندگی خود نیازمند هستند.

وی با اشاره به اینکه نیاز انسان به دین مثل نیاز انسان به اکسیژن است گفت: اگر اکسیژن سالم از مجاری مطمئن به انسان برسد ، حیات، قوام، نشاط و بالندگی انسان را موجب می شود. اگر دین نیز با نهایت دقت و پختگی ارائه شود می تواند جامعه را از بسیاری آسیبها و آفتها و حتی مرگ حتمی نجات دهد.

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد یادآور شد: امروز بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته به رغم دستاوردهای متعدد در علوم مختلف مادی نیاز خود را به دین بیش از هر زمان دیگری احساس کرده و دین را عامل نجات، سعادت و پیشرفت خود تلقی می کنند.

وی همچنین اظهار داشت: دین می تواند عامل بازدارنده انسان از سقوط در خودخواهی، منجلاب خودپسندی و مسائلی که امروز گریبانگیر بشر است، باشد. دین می تواند عامل آرامش، طمأنینه و سکنیه در انسان باشد. دین به مجموعه قواعدی برای زندگی بهتر اطلاق می شود، از آنجا که دین اسلام با فطرت و ذات بشر هماهنگ است می تواند فطرتها را بیدار کرده و به سمت خود بکشاند.