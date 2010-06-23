اعلام نفرات برتر قبل از کنکور تخلف بزرگی است/ مراجع ذیصلاح برخورد کنند

فربد فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تبلیغ نادرست برخی موسسات کنکور در اقدام انتشار اسامی قبول شدگان در کنکور 89 موجب بی اعتمادی داوطلبان و خانواده ها نسبت به آزمونهای سراسری می شود اظهار داشت: این اقدامات کاری نادرست از منظر اخلاقی، روانشناسی و قانونی است. از طرفی کنکور برای گزینش بهترین افراد بر اساس میزان تلاش آنها است و مسئله ای نیست که بتوان آن را پیش بینی کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اضافه کرد: از سویی دیگر در اذهان داوطلبان کنکور این شبهه ایجاد می شود که این موسسات با طراحان سئوال کنکور سراسری در ارتباط هستند لذا مسئولان با پیگیریهای خود باید جلوی اینگونه مسائل را بگیرند.

وی اضافه کرد: رفتارهای تبلیغی غلط متضرر شدن دیگر داوطلبان در کنکور را سبب می شود چرا که علاوه بر افزایش استرس و اضطراب دانش آموزان با توجه به فرصت اندکی که دارند امیدواریهای نابجایی را نیز در اذهان افرادی که در کنکور شرکت کرده اند بوجود می آورد.

این روانپزشک، تبعات این تبلیغ را از جنبه روانی بر داوطلبان و خانواده های آنها مضر دانست و افزود: این تبلیغ باعث بوجود آمدن بی اعتمادی در میان داوطلبان و خانواده های آنها و در نهایت سطح جامعه نسبت به آزمونهای سراسری می شود که بسیار مضر است.

فدایی با بیان اینکه این موضوع تخلف بزرگی است و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد گفت: باید گفت که آیا این موسسات می توانند به هر طریقی هر نوع شیوه تبلیغی را برای جذب دانش آموزان به کار ببرند اما هیچ برخوردی با آنها متاسفانه صورت نمی گیرد.

به گزارش مهر، یک موسسه آموزشی که خود را دارای سابقه طولانی در امر آمادگی بخشیدن به دانش آموزان برای کنکور می داند در اقدامی بی سابقه رتبه های یک رقمی و دو رقمی کنکور 89 را در یکی از جراید پیش بینی کرده است.