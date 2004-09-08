فيلم " ديگران " به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي فرهنگ سراي هنر اين فيلم در آمفي تاتر فرهنگ سراي هنر به نمايش در مي آيد.



بر اساس اين گزارش، فيلم "ديگران " با برخورداري از فيلم نامه اي قوي، فضايي پرتعليق و بازي درخشان " نيكول كيدمن " با استقبال خوبي روبرو شد و نظر منتقدان حوزه سينما را به خود جلب كرد.



اين گزارش حاكي است به علت عدم كيفيت مطلوب نسخه دوبله شده، اين فيلم به طريقه 35 ميلي متري به زبان اصلي و با زيرنويس فارسي پخش خواهد شد.



شايان ذكر است حضور عموم علاقه مندان حوزه فيلم و سينما آزاد است.



فرهنگ سراي هنر(ارسباران ) در خيابان دكتر علي شريعتي خيابان جلفا واقع است .



کد مطلب 110564