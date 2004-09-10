دانشگاههاي روسيه و آذربايجان وارد گيلان شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" پذيرش 14 دانشگاه از 4 كشور شركت كننده دراين رقابتها در دانشگاه گيلان ميزبان مسابقات آغاز شد تا تيمهاي ورزشي در بخش دختران و پسران بعد از پذيرش نهايي وارد كمپ مسابقات شوند.

ميهمانان از آستارا وارد ايران شدند

اولين تيمهاي شركت كننده در سومين المپياد ورزشي دانشجويان دانشگاههاي كشورهاي حاشيه درياي خزر صبح ديروز از طريق مرز آستارا وارد كشور شدند. اين تيمها كه شامل دانشگاههاي روسيه و آذربايجان مي باشند عصر امروز به كمپ مسابقات واقع در دانشگاه گيلان خواهند رسيد.

مراسم افتتاحيه در مجموعه شهيد عضدي برگزار مي شود

مراسم افتتاحيه اين المپياد عصر فردا در مجموع شهيد عضدي رشت برگزار مي شود كه درصورت بارندگي درفضاي بسته و درغير اين صورت در فضاي باز زمين چمن انجام خواهد شد. براين اساس، دراين مراسم برنامه هايي شامل رژه ورزشكاران، سخنراني مسوولين، سوگندنامه، برافراشتن پرچم، ورزشهاي رزمي، ورزشهاي نمايشي، برنامه هاي هنري موسيقي، سنتي ايراني و ... به اجرا در خواهد آمد.

سوت آغاز مسابقات در 9 سالن به صدا در مي آيد

مسابقات ورزشي سومين المپياد كشورهاي حاشيه درياي خزربا حضور 14 دانشگاه از 4 كشور در 7 رشته دختران و 11 رشته پسران همزمان در 9 سالن ورزشي شهررشت از صبح روز جمعه بيستم شهريورماه استارت خواهد خورد و تا 24 شهريورماه ادامه مي يابد.