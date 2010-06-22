به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رسول محمود آبادی بعد از ظهر سه‌شنبه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با عملکرد سازمان نظارت و بازرسی قم در سال 88 گفت: در این سال 950 فقره پرونده وارد سازمان و 1157 پرونده نیز بررسی شد و به همین تریتب 128 گزارش اصلاحی برای سازمان‌ها ارسال شد.



وی با بیان این که رتبه استان قم از لحاظ تعداد پرونده موثر بررسی شده در کشور سوم، از لحاظ رسیدگی به پرونده‌ها دوم و از لحاظ تعداد پرونده وارده سوم است اظهار داشت: این در حالی است که از نظر تعداد کارشناس در کشور نوزدهم هستیم.



مدیر کل سازمان بازرسی استان قم با اشاره به این که بازرسی‌های سازمان به دو دسته موردی و مستمر تقسیم می‌شود خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های موردی پس از شکایت مردم اقدام مقتضی انجام می‌شود اما بازرسی‌های مستمر بر اساس برنامه‌های سال قبل و با توجه به مشکلات شناسایی شده به طور مستمر در هر یک سال انجام می‌شوند.



محمود آبادی با بیان این که برای سال 89 ، 20 برنامه بازرسی مستمر تدوین شده است، ادامه داد: اولویتهای سازمان بازرسی در سال 89 توجه به فسادهای اقتصادی و اداری است.



وی اولویتهای بازرسی مستمر را در زمینه‌های پروژه‌ها و قرارداد‌های سازمان‌های مختلف، نحوه اعطای تسهیلات و وصول آن توسط بانک‌ها، نحوه اتخاذ تصمیم و اجرای آنها توسط کمیته‌ها و شورای استان، جشنواره‌ها و موسسات فرهنگی، قراردادهای خرید دستگاه‌های پزشکی و ... اعلام کرد.



محمود آبادی در خصوص حضور این سازمان در قرار دادها و مناقصات نیز گفت: از سال 85 تا انتهای 88 مجموعا در دو هزار و 719 مناقصه به ارزش 330 میلیارد تومان و 350 مزایده به ارزش 25 میلیارد تومان حضور داشته‌ایم که نتیجه آن 735 تذکر شفاهی به اعضای کمیسیون‌ها، لغو 187 مزایده و مناقصه و 35 تخلف بوده است.



به تخلفات کارمندان رسیدگی می‌شود



وی در رابطه با کارمندان متخلف نیز اظهار داشت: هر ساله کارکنان متخلف را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و اگر جرمی انجام داده باشند به محاکم قضایی معرفی می‌کنیم و بر همین اساس در سال 84 مجموعا54 نفر ، سال 85 یکصد و سیزده نفر، سال 86 یکصد و سیزده نفر، سال 87 هشتاد و نه نفر و سال 88 چهل و هشت نفر را به به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و محاکم قضایی معرفی کرده‌ایم.



محمود آبادی گفت: بر اساس فرموده رهبری مبنی کار مضاعف در سه ماهه اول امسال در شاخص‌های مختلف رشد داشته‌ایم و برای مثال در زمینه پرونده‌های مختومه نسبت به سال گذشته 36 فقره، گزارشات اصلاحی به ادارت70 فقره، پرونده‌های مؤثر که مشکل مردم حل شده است21 فقره رشد داشته‌ایم.



مردم مشکلات خود با ادارات را مطرح کنند



وی اظهار داشت: سازمان بازرسی طبق اصل 147 قانون اساسی و جهت رعایت حسن اجرای امور تأسیس شد و در ماده 3 قانون بازرسی آمده است که سازمان بازرسی می‌تواند در هر دستگاهی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کند یا تحت نظارت دولت است ورود پیدا کرده و عملکرد آن را بررسی کند.



محمود آبادی دایره نظارت سازمان بازرسی را فراتر از تمامی سازمان‌های نظارتی دیگر و شامل نظارت قبل، حین و بعد از هزینه در مسائل مالی و امور مختلف فنی و اداری دانست و ابراز داشت: به همین دلیل انجام وظایف، خود نیازمند حمایت همگان و مردم هستیم.



وی اظهار داشت هر شخصی به هر نحوی اعم از اداری یا مالی شکایت از دستگاهی داشته باشد می‌تواند به سازمان مراجعه کند و مشکل خود را مطرح کند.



محمود آبادی با اشاره به تشکیل شورای عالی نظارت با حضور وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی و رئیس سازمان حسابرسی اظهار داشت: در سطح استان نیز از ابتدای سال و با حضور مدیرکل اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری و بنده این شورا تشکیل شده است که تا کنون نتایج خوبی را داشته است.