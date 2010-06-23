تحولات منطقه و جهان علیه صهیونیستها/ اسرائیل در حال ستیز با خود است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در مطلبی در این باره نوشت: اسرائیل باید سریعا اقدامی انجام دهد و بداند که محاصره کردن یک ملت فایده ای ندارد.

در ادامه مطلب آمده است که تا به حال مقامات زیادی از کشورهای مختلف دنیا به سرزمینهای اشغالی و کرانه باختری سفر کرده اند، اما هیچ یک از آنها نتوانسته اند اسرائیل را به تغییر سیاستش در برابر حماس و نوارغزه وادار کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: از زمان جنگ غزه در دسامبر 2008 علایق و خواسته های اسرائیل واقعا تغییر نکرده است.

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه محاصره نوارغزه رژیم اسرائیل را به هیچ یک از خواسته هایش نرسانده است با تاکید بر قدرت گرفتن بیشتر مخالفان این رژیم در خاورمیانه به تاثیرات منفی این اقدام رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت: اسرائیل در آمریکا به عنوان باری بر دوشهای حکومت احساس می شود. علایق آمریکا در عراق و در برابر ایران از راه اقدامات رژیم اسرائیل تضعیف شده است.

در ادامه آمده است: رژیم اسرائیل دوستان خود را از دست می دهد. اسرائیل عقب مانده و دچار انزوای روزافزون و سرخوردگی روبه افزایش و فقدان فهم و درک است. اسرائیل دیگر با فلسطینیها درباره یک راه حل صلح ستیز نمی کند بلکه در حال ستیز با خودش است.

درپایان این مطلب آمده است: دینامیک سیاسی در منطقه و در جهان علیه رژیم اسرائیل دگرگون شده است.